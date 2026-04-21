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Siete librerías salen a la calle en Zamora para festejar el Día del Libro

Los profesionales estarán en la plaza de la Constitución el jueves a partir de las 11.00 horas

Celebracíon del Día del Libro del pasado año.

Celebracíon del Día del Libro del pasado año. / José Luis Fernández / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Siete librerías asentadas en la capital saldrán a la calle para festejar el Día del Libro el jueves, día 23.

Las últimas novedades editoriales podrán descubrirse en la plaza de la Constitución, de las 11.00 hasta las 21.00 horas, en distintos stands que estarán ocupados por las librerías tradicionales, Didot, Mis cuentos infantiles, Jambrina, Ler Zamora, Octubre y Semuret, y la única de segunda mano, Volumen 2.

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Además, los profesionales de los libros ofrecen un 10% de descuento.

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Origen

El Día del Libro fue proclamado por  la UNESCO en 1995, la fecha conmemora el fallecimiento de grandes autores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

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