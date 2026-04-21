Salen a subasta 52.000 metros de la fracasada urbanización "La Cometa" en Zamora

Escrapalia ha lanzado a subasta pública más de 52.000 metros cuadrados de suelo urbanizable de uso residencial por un precio inicial de algo más de 500.000 euros, lo que supone un descuento de más del 87,5% sobre su valor de tasación, calculado en 4,6 millones de euros. Corresponden a siete fincas ubicadas en el sector SUR 36 La Cometa, en Zamora.

Disponen de una edificabilidad calculada de 25.800 metros cuadrados. Están pendientes su plan parcial, gestión y urbanización.

Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de 92.000 euros. Cantidad que se devolverá, exceptuando al mejor postor como parte del precio de venta. Las subastas permanecerá abierta hasta 20 mayo.

La Cometa es el nombre que adquirió un sector urbanístico de Zamora, procedente de una famosa escuela infantil que estaba situada en los terrenos de la carretera de Almaraz, cerca del colegio Corazón de María.

La actividad docente cesó y dio paso a un proyecto de urbanización, que no llegó a concretarse por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los terrenos han estado desde entonces abandonados e incluso las edificaciones existentes fueron derribadas en 2013 tras detectarse la ocupación ilegal desde los seis años anteriores, con un asentamiento de inmigrantes que llegó a alcanzar proporciones considerables, con más de 60 residentes de nacionalidad rumana.

Derribo de la guardería de La Cometa, en la carretera de Almaraz, convertida en un asentamiento ilegal. / JAVIER DE LA FUENTE / OPZ

Recientemente, Escrapalia había sacado también a subasta cuatro parcelas de suelo urbanizable de 27.800 metros cuadrados en el Sector Sur 16 (Cabañales) de Zamora, procedentes de la liquidación de Reyal Urbis. Se trata del terreno situado junto a la calle Entrepuentes entre Cabañales y Pinilla, que está tasado en 2,9 millones de euros. Su precio inicial a pujas se sitúa en 400.000 euros, lo que supone una rebaja del 86%. Disponen de una edificabilidad calculada en algo más de 14.000 metros cuadrados y está pendiente su planteamiento.

Liquidación de Reyal Urbis

El de Zamora se enmarca en proceso de subasta pública de 7 nuevos activos inmobiliarios procedentes de la liquidación de Reyal Urbis. Suelo urbanizable en Lóngora de Oleiros (A Coruña), Aljaraque (Huelva), Zamora y Tarrasa (Barcelona), y suelo no urbanizable en Isla Cristina (Huelva) y Sueca (Valencia). Además, un trastero en León.

En total, más de 124.000 metros cuadrados cuyo precio conjunto de salida se sitúa en 1,2 millones de euros, lo que supone un descuento del 85% sobre su valoración en el plan de liquidación, calculado en más de 11 millones de euros.

Desde que inicio el plan de subasta, en abril de 2024, Escrapalia ha sacado a subasta 170 activos inmobiliarios procedentes de la liquidación del grupo inmobiliario de Reyal Urbis. En su mayoría suelo urbano y urbanizable, y valorado en el plan de liquidación en 407 millones de euros.

Tras casi dos años de negociaciones con los acreedores durante los que se estudiaron todo tipo de alternativas para encontrar una solución y al no haber podido alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, Reyal Urbis presentó concurso voluntario de acreedores con fecha 19 de febrero de 2013, el cual fue aceptado por Auto del Juzgado número 6 de lo Mercantil el 4 de marzo de 2013. El 1 de septiembre de 2017 el juzgado notificó Auto de Liquidación de la Sociedad, dictando su disolución, así como el cese de los administradores sociales.