Sacyl Zamora solo tiene vigilantes en los tres hospitales y un centro de salud

La Gerencia Regional de Salud destinará casi dos millones de euros para garantizar la seguridad en los centros sanitarios de la provincia en los próximos tres años, a pesar de lo cual es inevitable que se produzcan sucesos como la agresión a un facultativo en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Concha uno de los centros que sí tiene vigilante jurado.

El servicio, ya estaría adjudicado, de no ser porque se ha tenido que anular el proceso debido a un fallo burocrático cuando se publicó la resolución de adjudicación no se puedo enviar al Diario Oficial de la Unión Europea para su publicación porque falló la plataforma de contratación. Vasbe es la empresa que hasta ahora venía prestando el servicio.

Los centros que tienen vigilancia son el Hospital Virgen de la Concha, el Hospital Provincial, el Hospital de Benavente, el Centro de Especialidades de Benavente, la Escuela Universitaria de Enfermería y el edificio Santa Elena que alberga los Centros de Salud Santa Elena y Zamora Sur, y las instalaciones de urgencias de la capital, de Zamora Norte y de Zamora Sur.

En el Hospital Virgen de la Concha hay un vigilante de seguridad durante siete horas por las tardes de lunes a viernes no festivos y otro 24 horas que echa un ojo también a la Escuela de Enfermería, situada justo enfrente, en el Campus.

El Hospital Provincial dispone de un vigilante de 24 horas todos los días del año y otro durante siete horas, por las mañanas en Psiquiatría, también todos los días del año.

El Hospital y el Centro de Especialidades de Benavente tiene un vigilante 24 horas todos los días del año.

En el edificio de Santa Elena, que alberga ese centro de salud, el de Zamora Sur, las Urgencias de Atención Primaria de la capital y las Urgencias de Zamora Norte y Zamora Sur hay un vigilante de lunes a viernes: de 15:00 a 8:00 horas del día siguiente, y sábados, domingos y festivos: De 8:00 horas a 8:00 horas del día siguiente.

Circuito cerrado de televisión y sistemas de grabación

Los dispositivos instalados son circuito cerrado de televisión y/o videograbación en el almacén de endoscopios, el bloque quirúrgico y esterilización del Virgen de la Concha y el servicio de Farmacia del Hospital Provincial.

Los centros de salud Parada del Molino y Virgen de la Concha cuentan con un sistema de alarma.

Entre otras funciones los vigilantes de seguridad sin armas tienen las de prevención, auxilio y disuasión, a fin de proporcionar protección a las personas y propiedades con intervención en casos de catástrofe, lesiones, riñas, alteraciones del orden, tráfico de sustancias ilegales y accidentes de cualquier índole, tanto en las zonas interiores como exteriores.

En su caso, con identificación de sospechosos, retención, en caso necesario de presuntos perturbadores del orden jurídico y social para su puesta a disposición de las Fuerzas de Seguridad del Estado y protección del personal en caso de conflicto.

Además realizan otras muchas funciones como vigilar aparcamientos, rondas por el interior y exterior de los edificios, control de accesos o identificación del personal empleado.