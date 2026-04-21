La programación de los teatros en Zamora la semana del 20 al 26 de abril, de la danza flamenca de Rocío Molina a la magia de Dakris

El monólogo, con ciertas dosis de nostalgia, y la magia son las propuestas artísticas de las que podrá disfrutarse esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

"Si eres un buen milenial y te encanta recordar tu infancia y adolescencia con imágenes e iconos que nos han marcado a todos, tienes una cita con el espectáculo ‘El raro de los 90’", explican desde el liceo.

El cómico David Domínguez repasa en tono irónico, simpático y gamberro sus vivencias en la maravillosa década de los 90. Para ello, saca a la luz los mejores textos creados por él mismo a lo largo de sus 15 años de carrera y que ahora se hacen realidad en este espectáculo.

Su propuesta podrá disfrutarse este sábado, día 25 de abril, a las 20.00 horas, con entradas a un precio de 17 euros.

El mago Dakris. | CEDIDA

Para ponerle un punto final a la semana, el Ramos Carrión vuelve a confiar en Dakris, el mago invisible que presenta su nueva propuesta titulada "Nada es lo que parece".

Teletransportaciones, desapariciones, mentalismo, ilusiones con objetos del público o magia interactiva representan algunas de las sorpresas con las que Dakris promete borrar la fina línea que separa la realidad de la imaginación.

El espectáculo comenzará a las 18.30 el domingo, día 26 de abril, y las entradas ya están a la venta con un precio de 30 euros.

Entradas

Las localidades para estos y otros espectáculos previstos están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo desde las 11.00 hasta la 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en la web del liceo vinculado de la Diputación de Zamora.

Principal

El flamenco de primera categoría supone la apuesta artística de esta semana del Teatro Principal de Zamora.

La coreógrafa y bailaora Rocío Molina, que ha acuñado un lenguaje propio cimentado en la tradición reinventada de un flamenco que respeta sus esencias y se abraza a las vanguardias, pisará el escenario del liceo municipal.

La artista ofrece el espectáculo "Ejercicios hacia el alivio", un montaje donde Rocío Molina hace partícipe al público de su proceso de búsqueda artística entre la improvisación y la investigación en una pieza ofrecida como laboratorio de su futura creación.

La bailaora, que estará acompañada al compás de José Manuel Ramos "Oruco", lleva a cabo una búsqueda artística que ha sido reconocida con premios de la relevancia de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura 2022 y el prestigioso León de Plata de la Danza de la Bienal de Venecia, así como el Premio de Danza Positano, el Premio Nacional de Danza en el año 2010, los UK National Dance Award en 2019 y 2016 e incluso con hasta cuatro Premios Max y el Premio Talía 2023 como mejor intérprete por el espectáculo titulado "Vuelta a Uno".

Entradas

Las entradas están a la venta entre 8 y 15 euros de manera online en la web del liceo municipal o físicamente en la taquilla, de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.