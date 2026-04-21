Del Procurador del Común a la ruta de turismo "cero emisiones": los usuarios zamoranos de vehículos eléctricos se mueven

La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) y su delegación en Zamora se mueven para poner de relieve las ventajas y beneficios medioambientales de la movilidad eléctrica y a la vez reivindicar más puntos públicos de recarga.

AUVE ha dado pasos en ambos frentes y, en el caso de la petición de un impulso desde las instituciones y administraciones públicas a este tipo de movilidad "cero emisiones, han llegado incluso a acudir a la institución propia de Castilla y León del Procurador del Común para hacer valer sus derechos.

En concreto, fruto de una queja que han presentado ante esa institución autonómica que cumple las funciones del Defensor del Pueblo en la comunidad, el Procurador del Común ha emitido una resolución en la que insta a que en el aparcamiento del recinto ferial Ifeza se habiliten puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Ruta turística por los Arribes para coches eléctricos. / Cedida

Mientras se consigue ese avance en el frente institucional y se espera a que ahora mueva ficha el ente ferial liderado por la Diputación de Zamora para cumplir esa petición del Procurador del Común, AUVE ha programado otra actividad más lúdica con la que pretende impulsar y poner en valor la movilidad "cero emisiones".

Se trata de una ruta en coche eléctrico que tendrá lugar el próximo domingo día 26, con salida y llegada en la capital zamorana y un recorrido de dos centenares de kilómetros para conocer el parque natural Arribes del Duero, pasando también por la provincia de Salamanca y cruzando la frontera para adentrarse en el parque del Douro Internacional de Portugal, en la reserva de la biosfera transfronteriza Meseta Ibérica.

Coche eléctrico vs despoblación

Bajo el nombre "Sinergia sostenible", esa ruta dominical recorrerá "diversos enclaves naturales e infraestructuras de generación limpia para fomentar el turismo responsable y la movilidad de cero emisiones, destacando el papel de Zamora como generadora de electricidad sostenible", han indicado desde AUVE.

La asociación considera que la movilidad eléctrica puede suponer un impulso contra la despoblación a través de la innovación. Al respecto, ha indicado que la provincia de Zamora se enfrenta a "un desafío demográfico sin precedentes" y frente al reto demográfico, AUVE pretende promocionar el territorio mediante rutas turísticas en coche eléctrico, "demostrando la viabilidad de la tecnología fuera de las grandes urbes".

Mapa de la ruta dominical de movilidad eléctrica. / Cedida

La iniciativa, según la asociación, permite resaltar la belleza natural, la ingeniería y la gastronomía local, a la vez que fomenta la educación ambiental y el contacto de la comunidad rural con las nuevas opciones de movilidad.

Recorrido

El recorrido diseñado, de un total de 198 kilómetros, parte de los puntos de recarga del centro comercial Valderaduey de Zamora a las 10.30 horas del domingo, transcurre por Sayago, cruza a la provincia de Salamanca a través de la presa de Almendra del río Tormes, continúa hasta Trabanca, regresa a la provincia de Zamora para proseguir por Fermoselle y adentrarse en Portugal a través de la presa de Bemposta.

El recorrido sigue por territorio portugués hasta Miranda do Douro, donde los participantes podrán realizar un crucero medioambiental, para luego regresar a la capital zamorana a través de las presas de Villalcampo sobre el río Duero y la de Ricobayo en el Esla. Un plan dominical que no gasta dinero en gasolina.