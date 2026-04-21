La procesión extraordinaria de Jesús Nazareno de Zamora del 23 de mayo adelanta su horario 15 minutos

La Cofradía de Jesús Nazareno celebrará una salida extraordinaria el próximo 23 de mayo para festejar los 375 años de la hermandad.

La fecha elegida, coincidiendo con un puente en la ciudad, es “el día más cercano a la aprobación de la fundación llevada a cabo el 26 de mayo de mayo de 1651 por Claudio Gómez, Andrés de Rueda, Antonio Ruíz, José Flórez y Antonio Moreno de la Torre, a imagen y semejanza de una cofradía desaparecida en la ciudad, la Congregación de Nazarenos” explicó el vicepresidente de La Mañana, Antonio Martín Sánchez en la presentación pública de la salida.

También aclaró que la aprobación canónica tuvo lugar “el 27 de junio y entendíamos que era una fecha mucho más complicada con la ciudad en plenas fiestas de San Pedro”.

Llamamiento a la participación

El directivo instó a los más 11.700 integrantes de la cofradía a participar, portando su medallón reglamentario con ropa de calle oscura.

“Se trata de un acto de culto público donde hay que atender a un código de vestimenta” remarcó. Pidió que no se llevaran pantalones cortos, bermudas, camisetas de tirantes o grandes escotes. Los hermanos y las damas procesionarán "en dos filas de a uno desde la Plaza Mayor” precisó Martín.

Procesión

La procesión se adelanta 15 minutos sobre lo inicialmente previsto. Comenzará a las 16.15 horas y a las 18.45 horas será la misa en la plaza de la Catedral, “debido a la apretada agenda” que tiene ese fin de semana el obispo de Zamora, Fernando Valera.

La salida de los pasos, que irán acompañados por bandas de Zamora y provincias cercanas, será en la Plaza Mayor de Zamora para continuar por la calle Ramos Carrión, plaza Viriato, rúa de los Francos, San Ildefonso, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, rúa del Silencio, Arias Gonzalo y Antonio del Águila. Seguidamente, se hará una parada en la plaza de Catedral, donde a las 18.45.00 horas, aproximadamente, tendrá lugar la misa de Acción de Gracias por el 375 aniversario.

Reverencia a la Soledad

El regreso será por el mismo itinerario y en la Plaza Mayor se distribuirán todos los pasos que harán la reverencia al avance de la Virgen de la Soledad por el interior de la Plaza.

Protocolo

A la salida extraordinaria se sumarán, tras la eucaristía, representantes de cofradías de Sevilla, Málaga, Cuenca, Valladolid, Murcia, Cartagena, León, Tarancón a las “cofradías hermanas” de Medina de Rioseco, La Bañeza, Astorga, Fuentesaúco, Toro, Villalpando, Benavente y a la cofradía de las Tres Marías y San Juan de Crevillente con la que La Congregación está hermanada desde 2025.

También tomarán parte las 15 cofradías y hermandades de Semana Santa capitalinas, invitadas a “portar su estandarte y varas que representan a sus cargos directivos”.

Jesús Nazareno ha invitado a representantes instituciones al presidente de honor, hermanos de mérito de la cofradía así como a quienes han pronunciado la exaltación a la Virgen de la Soledad en la última década.