¡Preparen las carteras! El IBI y la tasa de basuras de Zamora ya tienen fecha de cobro tras aprobarse los padrones y fijarse el desembolso medio por contribuyente

El Ayuntamiento de Zamora ha celebrado este martes por la mañana una Junta de Gobierno Local en la que ha aprobado los padrones de cobro de diversas tasas e impuestos municipales, entre ellos los dos que afectan a todos los zamoranos con vivienda en propiedad, como son la tasa de basuras y el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Junto a los padrones cobratorios del IBI y de la tasa de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, se ha dado igualmente el visto bueno al padrón de bienes inmuebles rústicos y al de bienes inmuebles de características especiales.

Por partes, la primera cita impositiva de los zamoranos arranca el próximo 6 de mayo. Ese día comienza el cobro voluntario de la tasa de basuras, que se extenderá hasta el 6 de julio, mientras que los recibos domiciliados de esa tasa se cargarán el 8 de junio en las cuentas bancarias en las que se pasa al cobro. En total, el Ayuntamiento de Zamora pondrá al cobro 41.786 recibos por un valor conjunto de 2.706.907 euros, lo que sitúa en casi 65 euros la media por recibo.

El IBI, por 284 euros

Tras la tasa de basuras, la siguiente fecha en rojo en el calendario del contribuyente zamorano corresponde a la del Impuesto de Bienes Inmuebles. Del IBI se girarán un total de 64.847 recibos, que conjuntamente supondrán una recaudación para las arcas municipales de 18.434.366 euros. Eso supone que el recibo medio será de 284 euros. Es decir, sumados IBI y tasa de basuras, el desembolso medio por contribuyente ronda los 350 euros. En el caso del IBI, el periodo de cobro comenzará el 10 de junio y finalizará el 10 de agosto, mientras que el cargo en cuenta de los recibos domiciliados será el 10 de julio.

En el caso del impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales, denominado por su acrónimo BICES, las fechas de cobro son similares a las del IBI y para los recibos domiciliados también será el 10 de julio el día que se cargue al banco. En este caso únicamente se contabilizan 21 recibos, aunque su importe no es pequeño, ya que asciende a 50.477 euros de recaudación total, lo que supone una media de algo más de 2.400 euros por recibo.

Bienes rústicos

Por último, el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica cuenta con un padrón de 2.646 recibos, por valor de 413.174 euros (156 de media por pagador). El período de cobro comienza el 18 de septiembre y se extiende hasta el 18 de noviembre. Los recibos domiciliados se cargarán en la cuenta bancaria el 19 de octubre, según los padrones y plazos aprobados este martes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora.

En esa reunión del equipo de Gobierno municipal también se ha aprobado una subvención nominativa y un convenio entre el Ayuntamiento de Zamora y el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Castilla y León, para la realización del Programa de Actividad Física Saludable, por importe de 40.000 euros.