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Nuevos retrasos en el AVE Zamora-Madrid copan la paciencia de los usuarios: la cuarta demora en siete días

El tren que parte a las 7.41 de Zamora vuelve a salir con media hora de retraso este martes: esta impuntualidad no es anecdótica, sino recurrente

Estación de Renfe de Zamora, este martes por la mañana.

Estación de Renfe de Zamora, este martes por la mañana. / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

Ha vuelto a ocurrir. El tren de primera hora de Zamora a Madrid que tiene su salida a las 7:41 ha partido esta mañana con 30 minutos de retraso. Y la media hora es lo de menos si fuera algo anecdótico. El problema es que estos retrasos son reiterados y recurrentes, ya que se han producido en cuatro jornadas durante la última semana laborable.

Esta impuntualidad que copa la paciencia de los usuarios es una de las razones por las que los viajeros habituales del AVE continúan movilizándose en la capital, como hicieron el pasado viernes en Zamora.

Pantalla que advierte sobre el retraso.

Pantalla que advierte sobre el retraso. / Cedida

Tren madrugador: en el limbo

La petición de un tren madrugador que permita llegar a Madrid en un horario laboral más normalizado constituye una de las reivindicaciones de las personas que tratan de mantener su residencia en Zamora aunque su puesto de trabajo esté en la capital de España. Una medida que está dando buenos resultados en plazas como Valladolid, pero que sigue sin ponerse en marcha en el caso zamorano.

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Todo ello, a pesar de que sigue teorizándose sobre la necesidad de implementar medidas que permitan la llegada de familias jóvenes y fijar población.

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