Martínez Maíllo 'atiza' al ministro Bolaños en el Senado: "Decir que un tribunal revocará decisiones es llamar prevaricador a un juez”

Fernando Martínez-Maíllo, senador del PP por la provincia de Zamora, acusó este martes al Gobierno central de “atacar la independencia judicial” durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Senado. El parlamentario popular dirigió una pregunta oral al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien reprochó las críticas del Ejecutivo a resoluciones judiciales cuando estas no coinciden con sus intereses.

Maíllo centró buena parte de su intervención en defender la actuación de jueces y tribunales frente a lo que considera una estrategia de presión política por parte del Gobierno. En este sentido, preguntó directamente al ministro si piensa dejar de criticar a los tribunales cuando sus decisiones “no le gusten”, una formulación con la que quiso subrayar, según sostuvo, la reiteración de los ataques del Ejecutivo a la Justicia. El senador popular aseguró además que “la justicia en este país es independiente, a pesar de ustedes”, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su intervención, Martínez-Maíllo denunció que el Ejecutivo está poniendo en cuestión un principio básico del sistema democrático como es la separación de poderes. A su juicio, las declaraciones públicas de miembros del Gobierno sobre distintos procedimientos judiciales o sobre el sentido de determinadas resoluciones constituyen una injerencia intolerable. Según defendió, no se trata solo de una discrepancia política, sino de un problema institucional que afecta a la credibilidad del poder judicial y a la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.

El senador por Zamora sostuvo además que la posición del Gobierno en esta materia ya ha recibido reproches desde Europa. En concreto, afirmó que el comisario europeo de Justicia “le ha sacado la cartulina roja por atacar y difamar a la justicia cuestionando su independencia”. Con esta referencia, Maíllo quiso remarcar que las advertencias no proceden únicamente de la oposición en España, sino también de instancias europeas preocupadas, según señaló, por el deterioro institucional derivado de estos comportamientos.

Otro de los ejes de su crítica se centró en las valoraciones realizadas por el ministro Bolaños acerca de posibles revisiones de decisiones judiciales. Para Maíllo, afirmar públicamente que un tribunal corregirá o revocará determinadas resoluciones supone deslegitimar la actuación de los jueces que han intervenido previamente. “Decir que un tribunal revocará decisiones es llamar prevaricador a un juez”, aseguró el parlamentario popular, que añadió que ese tipo de mensajes también trasladan la idea de que “unos jueces hacen justicia y otros no”.

Martínez-Maíllo calificó esa actitud de “intervencionismo” y advirtió al ministro de que debería actuar con “extremo cuidado, extrema prudencia y cautela”, especialmente en causas que afectan al entorno del presidente del Gobierno. En ese punto, aludió a asuntos relacionados con el fiscal general del Estado, la esposa de Pedro Sánchez o su hermano, casos sobre los que reclamó máxima contención por parte del Ejecutivo.

El senador zamorano concluyó su intervención insistiendo en que “lo que está en cuestión es la independencia del poder judicial”, un principio que definió como “valor esencial de nuestra democracia”. En su opinión, las manifestaciones del Gobierno sobre las decisiones de los tribunales no solo erosionan la imagen de la Justicia, sino que comprometen la separación de poderes sobre la que se sustenta el sistema constitucional. “Estamos hablando de la separación de poderes que ustedes ponen en cuestión”, sentenció.