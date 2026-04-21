Todo sobre la Ley del Menor que la familia de la zamorana asesinada Leticia Rosino lucha por endurecer
El sistema actual de la Ley Orgánica 5/2000, enfocada en la educación y reinserción, se cuestiona ante delitos de sangre y genera un razonable debate social y jurídico sobre la proporcionalidad de las condenas
La llamada Ley del Menor (Ley Orgánica 5/2000) regula cómo se actúa cuando un menor de edad comete un delito en España. A diferencia de los adultos, el sistema no se centra tanto en castigar como en educar, reinsertar y evitar que el menor vuelva a delinquir. Sin embargo, cuando hablamos de homicidios la situación cambia para las víctimas y buena parte de la sociedad, que consideran que las medidas son demasiado suaves: apuestan por endurecer medidas, aumentar el tiempo de internamiento -no hay cárcel- y dar más peso a las víctimas en el proceso.
Aunque hay expertos en infancia que defienden que endurecer la ley no siempre reduce la delincuencia juvenil, cuando hay delitos de sangre la situación cambia... e indigna. Y si no, que se lo digan a la familia de Leticia Rosino, la joven zamorana de 32 años asesinada hace ocho años en Castrogonzalo (Zamora) por un menor de edad que saldrá de prisión en unos días tras cumplir ocho años de internamiento, la pena máxima. La familia de la joven, junto a otras cuatro más de España, registraron hace unos días en el Congreso 130.000 firmas para pedir una revisión de la Ley del Menor para que los delitos graven obtengan condenas más altas y en regímenes cerrados.
Te contamos las particularidades, pormenores y puntos conflictivos de una ley de la que mucho pero desconocida por muchos:
- Se aplica a menores de entre 14 y 17 años: a esas edades son responsables penalmente.
- Los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal y actúan los Servicios Sociales.
- Instrucción de la causa: una de las particularidades del procedimiento de justicia juvenil es que la instrucción de la causa, es decir, la fase donde se realizan las investigaciones y el propio impulso procesal al procedimiento, corresponde al Ministerio Fiscal y no al Juagado de Instrucción, como es habitual en los procedimientos penales generales.
- Entre las penas de la Ley figuran las amonestaciones, trabajos en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, libertad vigilada, convivencia con familia tutora, inhabilitación absoluta o asistencia a centros de tratamiento ambulatorio.
- El máximo son 8 años de internamiento en centro cerrado para los casos más graves como el homicidio a los que se puede añadir 5 años más de libertad vigilada.
* Menores de 14 y 15 años: las medidas no podrán superar los tres años de duración. En delitos graves como homicidio, agresión sexual o terrorismo, se prevé un internamiento cerrado de 1 a 5 años complemetnado con libertad vigilada.
* Menores de 16 y 17 años: las medidas pueden alcanzar hasta 6 años en general, 200 horas para trabajos en beneficio de la comunidad y 16 fines de semana en la permanencia de fin semana. También podrá llegar hasta 8 años de internamiento en delitos especialmente graves, junto con libertad vigilada de hasta 5 años.
* Mayores de 18 y menos de 21 años: de forma excepcional si el juez lo considera en virtud del grado de madurez y la levedad del delito, pueden ser juzgados conforme a la legislación de menores.
- No generan antecedentes: los delitos cometidos siendo menor no arrastran antecedentes penales de por vida, para facilitar la reinserción.
- No solo importa el delito: se analiza el contexto, educación, situación familiar y social.
- Las víctimas tienen menos protagonismo que en adultos: este es uno de los puntos más criticados y que genera debate actualmente.
- España tiene uno de los sistemas más “educativos” de Europa: comparado con otros países, el modelo español es más flexible y centrado en la reinserción.
Al final, el debate sobre la Ley del Menor no es solo jurídico, sino profundamente social. "¿Ocho años de cárcel vale una vida?". Son las palabras de la madre de Leticia Rosino, asesinada y agredida sexualmente en Zamora.
Aquí puedes leer la carta de la madre de Leticia Rosino cuando se cumplió el quinto aniversario de su asesinato:
Hoy 3 de mayo es un día cruel y horroroso en mi vida, en el cual se mezclan los sentimientos, dolor, pena, rabia, impotencia, desilusión y un largo etc.
Saber que alguien muy especial para ti, como es una hija que es lo que más quieres en este mundo, no está a tu lado para abrazarla, besarla, tomar un café, conversar como madre e hija, no poder disfrutar de ella porque hay un descerebrado un culpable de su ausencia, me produce una gran desazón en el cuerpo, que el odio y el rencor están a flor de piel.
Una vida truncada, acabada, porque alguien se le antojó tenerte, disfrutar y abusar de ti sin tu consentimiento.
¡ESO NO TIENE PERDÓN!
Este violador y asesino en tres años estará en la calle, algo que me pone los pelos de punta.
¿Y qué pasará entonces?
No se sabe, pero con el tiempo volverá a reincidir, porque estos depredadores no se rehabilitan, lo llevan en su ADN.
No deberían de salir nunca a la calle, igual que las víctimas nunca volverán a ver la luz. Se acabó todo para ellas.
Las sentencias que se le ponen son insuficientes, ridículas, dándole todos los privilegios y facilidades y en algunos casos reduciendo las penas, pero olvidándose de las víctimas y ahora con las nuevas Leyes más a su favor.
Quiero tener valor y fuerza para seguir luchando contra esta lacra social que nunca se acabará, insistiendo en la modificación de las leyes.
Se necesitan sentencias más duras, una vida no la puedes valorar con unos pocos años de cárcel.
Últimamente, están aumentando los casos de violaciones en grupo, la mayoría son menores de edad, y, por tanto, intocables, esos niños violadores, estos nuevos monstruos, necesitan un castigo, que paguen por sus hazañas y diversiones, destrozan demasiadas vidas.
Chicas que quedan marcadas y traumatizadas, que difícilmente podrán hacer una vida normal.
MENORES VIOLADORES DE MAYORES DEPREDADORES.
Necesitamos urgentemente cambiar la ley del menor
Con un problema tan visible, no debemos de mirar hacia otro lado.
Cero protecciones a los asesinos.
Empecemos todos a trabajar para que esto cambie.
La base principal está en casa, la familia, donde tiene que reinar el cariño y respeto hacia los demás, esos valores que estamos perdiendo.
RESPETO, RESPETO, RESPETO
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