Herido de madrugada en un accidente de tráfico un hombre de unos 60 años en el polígono de Los Llanos (Zamora)

Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. Todo ha ocurrido a las tres menos cuarto de la madrugada de este martes, cuando un vehículo sale de la vía y vuelca. Como consecuencia, el conductor, un varón de unos 60 años, ha resultado herido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazan agentes de la Policía Nacional y Local así como los Bomberos de Zamora y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizan a una UVI móvil con la que trasladan al herido al Complejo Asistencial de Zamora.