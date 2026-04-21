Herido de madrugada en un accidente de tráfico un hombre de unos 60 años en el polígono de Los Llanos (Zamora)
El conductor se salió de la vía y volcó a la altura del número 33 de la avenida de Zamora, en la capital
T. S.
Zamora
Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. Todo ha ocurrido a las tres menos cuarto de la madrugada de este martes, cuando un vehículo sale de la vía y vuelca. Como consecuencia, el conductor, un varón de unos 60 años, ha resultado herido.
Hasta el lugar de los hechos se desplazan agentes de la Policía Nacional y Local así como los Bomberos de Zamora y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizan a una UVI móvil con la que trasladan al herido al Complejo Asistencial de Zamora.
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