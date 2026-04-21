Expertos analizarán en la UNED de Zamora las políticas de transporte en contextos rurales y semiurbanos

La UNED de Zamora organiza un curso donde analizarán las políticas públicas de transporte una serie de expertos para responder a la necesidad creciente de formar a estudiantes y profesionales en el diseño, análisis y evaluación de políticas públicas basadas en evidencia empírica, especialmente en contextos rurales y semiurbanos.

La propuesta “se fundamenta en la experiencia investigadora y docente del equipo responsable de nuestra sede central en ámbitos como movilidad, economía del transporte, inversión en infraestructuras, evaluación de impacto y políticas públicas" explicó el director de la UNED de Zamora, Antonio Rodríguez.

El elenco de ponentes lo integran "profesionales de primerísimo nivel, formados por analistas nacionales e internacionales sobre estas materias, especializados en el tema del transporte y territorio, en definitiva en movilidad en el ámbito rural y semiurbano, y con personal altamente cualificado de los distintos ministerios implicados” destacó Rodríguez.

Intervinientes

Los ponentes serán David Balbás, de la Escuela de Movilidad Sostenible; José Enrique Pérez Fiaño consultor internacional; Ángela López Garcés, directora asociada Jacobs Consultasy, asesora del departamento de Transportes de Reino Unido y subdirectora Regional de Women in Transport, así como Vanesa Maxé Navarro, de Escuela de Movilidad Sostenible, Adrián Muelas Gil Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico. Subdirección General de Coordinación e Iniciativas, Tania Gullón Muñoz-Repiso, directora de la división de Estudios y Tecnología del Transporte del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible y la profesora de la sede centra de la UNED con una sólida trayectoria investigadora, Aurora Ruiz Rúa.

Divulgación

La directora del curso, Aurora Ruiz Rúa, que atesora una sólida trayectoria investigadora en la materia, subrayó el “compromiso claro con divulgación y con exponer los estudios en este ámbito”. También esgrimió que en el curso tomarán parte “especialistas que han trabajado con las multilaterales, que están trabajando sobre territorio en países no solo de Latinoamérica, sino de África, junto a personas que están trabajando con ámbitos y herramientas mucho más desarrolladas que la nuestra, como puede ser el ámbito de la Universidad de Hong Kong, que tiene una tradición en el análisis de políticas públicas muy desarrollada y creemos muy potente".

La formación tendrá lugar del 4 al 8 de mayo en horario de tarde, la matrícula tiene un precio de 30 euros y puede formalizarse ya para poder asistir en Zamora presencialmente o de manera online.