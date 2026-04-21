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Eilza más allá de Fromago: medio centenar de industrias queseras de tres países analizan en Zamora los desafíos del sector

Eilza celebra una clase magistral con expertos a la que acuden dos centenares de representantes de industrias, investigadores y alumnos de la escuela

Línea de producción en una quesería de la provincia de Zamora.

Línea de producción en una quesería de la provincia de Zamora. / Archivo

Alberto Ferreras

Representantes de cerca de medio centenar de industrias queseras de España, Portugal y Argentina se han dado cita en Zamora en una clase magistral que ha abordado los desafíos de la producción y la maduración del queso promovida en el marco de las actividades previas a la celebración de la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience de Zamora.

A las ponencias de la jornada han asistido cerca de doscientos profesionales de un total de 45 industrias queseras, con los que los ponentes han tratado desde un enfoque práctico cuestiones como los defectos técnicos en la elaboración y maduración del queso, sus causas o las soluciones aplicadas para evitarlos, según ha informado en un comunicado la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza), promotora del evento.

Además, los periodos de descanso de la jornada que se ha desarrollado en el seminario San Atilano han servido como foro de intercambio empresarial que ha permitido a directivos, técnicos de calidad e investigadores establecer contactos y explorar nuevas vías de colaboración.

Clase magistral de Eilza en el teatro Seminario San Atilano.

Clase magistral de Eilza en el teatro Seminario San Atilano. / Cedida

Para la presidenta de Eilza, Sara Fregeneda, el hecho de que doscientos profesionales de tres países se hayan desplazado a Zamora para formarse es "la mejor prueba de que estamos construyendo algo sólido" y de Eilza, más allá de la organización de Fromago, se ha constituido como un motor de profesionalización del sector quesero.

Expertos en tecnología quesera

Las ponencias han sido impartidas por un experto en tecnología quesera con trece libros técnicos publicados Mucio Furtado; y del técnico e investigador de Queserías Entrepinares Pablo Rivero.

Asistentes a la clase magistral de Eilza.

Asistentes a la clase magistral de Eilza. / Cedida

En el encuentro se han dado cita representantes tanto de grandes grupos nacionales e internacionales del sector, como de queserías artesanales de prestigio, cooperativas líderes e investigadores en tecnología alimentaria, junto a estudiantes de la escuela Eilza.

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Entre los asistentes ha habido delegaciones internacionales de Portugal y Argentina y profesionales llegados de Asturias, Galicia, Andalucía y Canarias. "Esta heterogeneidad es, precisamente, el valor que Eilza aporta, una institución capaz de sentar en la misma sala a la alta tecnología industrial y a la tradición artesana y de generar entre ellas un diálogo real y productivo", han apuntado desde la Escuela Internacional de Industrias Lácteas con sede en Zamora.

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