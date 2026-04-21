Dos conferencias de Infosalud difunden este año el Día de la Escucha en Zamora

Las Jornadas Infosalud de los próximos 28 y 30 de abril son este año el marco para la Difusión del Día de la Escucha, que el Teléfono de la Esperanza de Zamora celebra este año un poco más tarde de lo habitual para evitar la coincidencia con la Semana Santa.

"Si cuidas, cuídate" es el título genérico de las jornadas de la Fundación Caja Rural de Zamora y el Teléfono de la Esperanza desarrollan, con una ponencia y una mesa redonda para tratar sobre la problemática de los cuidadores.

Así el martes 28 a las 20.00 horas en el Colegio Universitario está organizada la mesa redonda "Escuchando al cuidador", en la que participan Emilia Tomé González, trabajadora social en Atención Primaria, Benedicta Gayoso, enfermera y psicóloga jubilada, María José Olivenza, cuidadora, Javier Hernández, profesor jubilado de Lenguas Clásicas y Filosofía y un voluntario del Teléfono de la Esperanza, que será en moderador.

El jueves, 30 de abril, Enrique Galindo Bonilla, psicólogo, escritor y conferenciante, disertará sobre "Escuchar en tiempos de populismo psicológico", a las 20.00 horas en el Colegio Universitario.

Desde el Teléfono de la Esperanza de Zamora el mensaje es que "escuchar a quienes cuidan es una forma de prevención. Detrás de muchas situaciones de ansiedad, tristeza o sensación de desbordamiento se encuentra una realidad poco visible: el impacto emocional del cuidado prolongado. El cuidado atraviesa edades, géneros y vínculos, y no siempre responde a un único modelo familiar o profesional".

Desgaste

El Teléfono de la Esperanza advierte de que "cuando ese desgaste no encuentra espacio para ser compartido, aumenta el riesgo de aislamiento y agotamiento emocional. En el marco del Día de la Escucha, que se celebra habitualmente el próximo 27 de marzo bajo el lema “Escuchamos a quienes cuidan”, el Teléfono de la Esperanza quiere poner el foco en una realidad que atraviesa tanto a quienes acompañan a familiares o personas cercanas como a quienes desarrollan profesionalmente tareas de atención y apoyo".

En España, "el cuidado sigue teniendo un marcado rostro femenino. Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el 87% de las personas cuidadores no profesionales son mujeres. Una desigualdad que también se reproduce en el ámbito laboral: ocho de cada diez profesionales del sistema de cuidados son mujeres".

Más allá de las tareas visibles, "cuidar de manera prolongada puede tener un impacto profundo en el bienestar emocional. La sensación de no llegar a todo, la culpa por necesitar descanso o el miedo a fallar a la persona cuidada son experiencias que se describen con frecuencia en este tipo de situación. Cuando esta presión se sostiene en el tiempo sin espacios para expresar el cansancio o compartir la preocupación, pueden aparecer estados de ansiedad, tristeza o frustración".

112 llamas de ansiedad y 137 de depresión

En la sede de Zamora del Teléfono de la Esperanza, "este tipo de malestar aparece con frecuencia en las conversaciones con personas que buscan ayuda. Durante el último año, el servicio atendió 112 llamadas relacionadas con ansiedad y 137 con estado deprimido, entre otras situaciones de malestar emocional".

“Muchas personas cuidadoras tardan mucho en pedir ayuda porque sienten culpa por pensar en su propio bienestar”, explica Isabel González García, responsable nacional del área de orientación. “Sin embargo, hablar de ese agotamiento no significa dejar de cuidar, al contrario, es clave para evitar que el desgaste emocional se cronifique.”

Ante esta realidad, el Teléfono de la Esperanza subraya la necesidad de reconocer también el impacto que el cuidado puede tener en quienes lo ejercen y de abrir espacios donde estas personas puedan sentirse escuchadas. La entidad ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través de sus diferentes canales de ayuda, donde se puede encontrar orientación y acompañamiento en momentos de dificultad. También dispone de talleres y espacios de encuentro orientados a la promoción de la salud emocional a lo largo de todo el año.