Música
Concierto de Daniel Pérez en Peromato: un viaje musical por poemas clásicos y modernos en Peromato y con entrada libre
En su segundo concierto en el espacio sociocultural el músico presentará poemas de diversos autores, buscando evocar emociones en los asistentes.
El centro sociocultural Peromato será el escenario de un concierto íntimo del músico zamorano Daniel Pérez, quien fuera director del Teatro Principal de Zamora durante 35 años, en una propuesta cuidada en la que la música y la palabra se entrelazan desde la cercanía y la sensibilidad.
La cita será el segundo concierto del artista en Peromato, tras el éxito de su anterior propuesta, “13 Sonetos y una Sirena”, una actuación que fue recibida con gran entusiasmo por el público y que estuvo marcada por composiciones propias con influencias de diversos estilos musicales, desde lo más íntimo hasta el palo flamenco.
Repertorio
En esta nueva ocasión el músico presenta “Clásicos y Modernos”, donde Pérez plantea un viaje por poemas de distintos autores que cobran una nueva dimensión a través de su musicalización, transitando por diferentes atmósferas sonoras.
Con este concierto, el artista busca evocar en el público el recuerdo de aquellos poemas que le han llenado el alma, invitando a la escucha atenta, la emoción y el disfrute pausado.
Se trata de un encuentro pensado para escuchar, sentir y dejarse llevar, en un formato cercano que refuerza la conexión entre el artista y el público, indican desde Peromato.
La entrada es libre hasta completar el aforo, en el centro sociocultural Peromato, sito en la calle Puentica, 10, de Zamora.
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