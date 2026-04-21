El CITE de Zamora, "a tope" con la regularización de inmigrantes: ya sin citas para esta semana

El Centro de Información a Trabajadores Extranjeros (CITE) de CC OO de Zamora está estos días a tope resolviendo consultas por el proceso de regularización de inmigrantes. Su responsable, Mónica Paule, ha indicado que para atender las dudas sobre esa tramitación administrativa celebran asambleas informativas con grupos de hasta 25 personas a las que explican distintos aspectos sobre el procedimiento, los requisitos necesarios, la documentación a presentar y las casuísticas que permiten regularizar la estancia en España.

Este lunes se han desarrollado las dos primeras asambleas, una por la mañana y otra por la tarde, y en ambos casos se ha completado el aforo, con las primeras cincuenta personas atendidas en el día en el que se ha abierto la presentación presencial de solicitudes de regularización.

La fórmula utilizada por el CITE para atender las demandas de este tipo permite "resolver las dudas que surjan de manera ordenada", ha explicado a este diario Mónica Paule. El alto interés que ha despertado el proceso ha hecho que el CITE de Zamora ya haya completado todas las plazas de atención presencial disponibles para esta primera semana, pero las personas interesadas podrán acercarse a este servicio de CC OO en las siguientes. Para ello, pueden contactar con el CITE de Zamora para formular sus dudas o solicitar acudir a las asambleas en el teléfono 661 05 15 72, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes o por las tardes de 16.00 a 19.00 horas los lunes y los miércoles.

Zamora. Comisiones Obreras Presentación del Programa de Inclusión Laboral de Inmigrantes (CITE) / Alba Prieto / LZA

De forma presencial, ese programa gratuito de apoyo a la inclusión laboral de personas migrantes financiado por el Ecyl tras la marcha de Vox del Gobierno autonómico de Castilla y León ofrece atención en la sede de CC OO de Zamora y, los miércoles por la mañana, en Benavente.

Dudas más frecuentes

Sobre las dudas más habituales que han recibido del proceso de regularización, Mónica Paule ha comentado que sobre todo tienen que ver con el informe de vulnerabilidad que hay que presentar en los casos en los que no se cumple el requisito de vinculación familiar ni laboral. "Hay confusión sobre quién lo tiene que emitir o dónde recogerlo", ha admitido la responsable del CITE. Paule ha explicado que entidades sociales como el CITE y otras están a la espera de que le contesten desde el Ministerio si ellos también pueden emitir esos informes de vulnerabilidad ante el gran número de solicitudes y las colas que se están generando en algunos municipios de otras provincias españolas a causa de ello.

Solicitud de turno en Correos de Zamora, con un cartel informativo sobre la petición de cita para la regularización. / J. N.

La directora del CITE ha explicado que otra de las preguntas más habituales se refiere a qué pasará con las solicitudes de Protección Internacional presentadas por los que solicitan la regularización por asilo. El CITE de Zamora, como agente colaborador, puede apoyar a los solicitantes en la tramitación, aunque por el momento lo que más está haciendo es resolver dudas.

El proceso para regularizar migrantes se ha sumado a la actividad habitual del CITE de Zamora relativa a trámites laborales, administrativos o apoyo a la homologación de títulos formativos de los inmigrantes. Del mismo modo, entre su trabajo habitual se encuentra el apoyo en formación y en el acceso a programas de empleabilidad, además de charlas informativas al colectivo migrante, tareas a las que ahora añaden la de este proceso extraordinario para legalizar la estancia en España.