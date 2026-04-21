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La biblioteca del Museo de Zamora celebra el Día del Libro

Habrá una visita especial gratuita el día 22 a las 12.00 horas

Una visita anterior a la biblioteca del Museo de Zamora

Una visita anterior a la biblioteca del Museo de Zamora / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El Museo de Zamora impulsa el conocimiento de sus instalaciones, entre ellas la biblioteca especializada que atesora. Así, con motivo del Día Internacional de Libro invitan a descubrir ese “espacio singular e imprescindible para que el museo desarrolle su actividad y fundamental lugar de consulta especializada para cualquier usuario” indican.

El día 22 de abril a las 12.00 horas tendrá la visita “Conoce la Biblioteca del Museo” donde el personal del servicio la darán a conocer en profundidad.

Acceso

La participación en la actividad es libre hasta completar el aforo. 

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El grupo se formará en recepción del Museo de Zamora, minutos antes del inicio de la visita.

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