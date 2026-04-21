Del aula al cielo: Zamora lanza hoy al espacio dos satélites en miniatura

Un satélite del tamaño de una lata de refresco que recoge datos de la atmósfera mientras cae de una altura de un kilómetro. Ese es el objetivo del proyecto CanSat, una iniciativa promovida por la Agencia Espacial Europea, a través de su delegación en España de la Oficina de Recursos Educativos, en la que se reta a los alumnos a que ellos mismos construyan y lancen ese pequeño aparato.

Este año participan dos equipos zamoranos, de los IES María de Molina y Maestro Haedo. La cita es hoy, en el aeródromo de la localidad palentina de Herrera de Pisuerga, donde los institutos de la capital se enfrentarán a más de una veintena de contrincantes de Castilla y León, que presentan un total de 32 proyectos, logrando que esta edición sea una de las más numerosas de los últimos años.

Mejorar la caída

Molina Despega es la propuesta con la que se estrena en este concurso escolar el IES María de Molina, con un equipo de alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, capitaneados por los profesores Eduardo Martín, Celedonio del Campo, Julián Alaejos y Daniel Valcárcel.

Equipo CanSat del IES María de Molina / Cedida

El grupo se ha dividido en tres departamentos: paracaídas, programación y carcasa y difusión. Reuniones en horario de tarde, junto a alguna hora lectiva, han dado como resultado un desafío que, además de la misión primaria, que tienen que cumplir todos los equipos participantes realizando mediciones atmosféricas, hayan centrado en su particular misión secundaria con un objetivo científico propio. “La nuestra se centra en estudiar si es posible conseguir una caída lo más vertical y estable posible durante el descenso”, apunta Eduardo Martín.

Para conseguirlo, han planteado diferentes soluciones basadas en principios físicos y en el propio diseño estructural del dispositivo. “Por un lado, se incorpora un volante de inercia, que puede contribuir a reducir los cambios bruscos en la orientación durante la caída. Por otro lado, se analiza el movimiento del CanSat mediante un acelerómetro, que permitirá registrar las variaciones de velocidad y aceleración”, detalla el profesor.

Pruebas en instituto

Antes de la cita en Herrera de Pisuerga, el equipo del IES María de Molina ha realizado diferentes pruebas para validar el funcionamiento del sistema y comprobar su comportamiento en condiciones reales. “Hemos aprovechado las sesiones de trabajo de los jueves en el propio centro para ensayos de comunicación y funcionamiento de sensores, subiendo y bajando de las escaleras del instituto para comprobar que el sistema mide correctamente variables como la altitud o que la transmisión de datos funciona de forma continua”, pone como ejemplo el docente.

El equipo del IES María de Molina prepara el prototipo del paracaídas. / Cedida

En cuanto a las pruebas de caída, junto con los compañeros del IES Maestro Haedo, se realizó un lanzamiento de las latas de treinta metros desde el edificio de CIFP Ciudad de Zamora, uno de los más altos de la ciudad. “En esta prueba ensayamos principalmente los paracaídas con diseño kirigami, lo que nos permitió observar su comportamiento real durante el descenso”, explica.

La experiencia del Haedo

Con mayor experiencia, por haber participado en anteriores ediciones, acude el equipo del IES Maestro Haedo. En su caso, con alumnos de 1º de Bachillerato que cursan una asignatura optativa nueva, denominada Proyectos STEM, donde han desarrollado dos trabajos diferentes, ya que la clase está compuesta por catorce estudiantes. Al frente, están los profesores Alicia Sampedro, David Santamaría y Marta García.

Equipo CanSat del IES Maestro Haedo / Cedida

El primer proyecto se llama PlastiCanSat, puesto que su objetivo de la misión secundaria se centra en detectar microplásticos en la atmósfera, un problema que no les es ajeno, puesto que en el departamento de Biología ya que se ha trabajado en la detección de estas pequeñas sustancias en el río Duero.

Para desarrollar esta idea, se pusieron en contacto con la asociación andaluza Hombre y Territorio, quienes les han ayudado en el diseño de su aparato y en el análisis de los filtros que tiene y que son los que captar las partículas que pueda llevar el aire. “Una vez que caen a tierra, se analizarán bajo el microscopio”, explica Sampedro.

La misión secundaria de la otra propuesta del IES Maestro Haedo, UltraCanSat, se centra en la creación de una pequeña estación atmosférica para analizar la calidad del aire. “Lo que mide, aparte de la temperatura y la presión atmosférica, es la radiación ultravioleta y la concentración de ozono”, enumera.

Miembros del equipo IES Maestro Haedo, vendiendo su merchandising. / Cedida

En ambos proyectos han estado trabajando desde principio de curso, primero conociendo las herramientas que iban a utilizar y después aprendiendo a programar con las placas de Arduino y realizando diseños en 3D. “Las tareas, dependiendo de las preferencias de los alumnos, se han ido repartiendo, y en noviembre ya nos pusimos a trabajar”, resume, reconociendo que el haber participado en anteriores ediciones, hace que el proyecto vaya mucho más dirigido.

Día del lanzamiento

Desde la energía hasta los sensores, pasando por el diseño del paracaídas e incluso la forma de la lata donde deben integrarse todas las piezas están más que estudiados en todos los proyectos zamoranos presentados, que esta mañana lanzarán sus propuestas a una altitud aproximada de un kilómetro para arrancar su particular misión, realizar el experimento científico elegido y, tras un correcto aterrizaje, poder analizar los datos recopilados.

Los equipos del Maestro Haedo y María de Molina cruzan los dedos para que todo salga según lo previsto y, además de disfrutar de la experiencia, poder superar esta primera fase regional, que les daría paso a enfrentarse a las mejores propuestas de toda España.