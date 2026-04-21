El asesino de Leticia Rosino saldrá en libertad el 3 de mayo tras cumplir ocho años de prisión

El asesino de Leticia Rosino saldrá en libertad el próximo 3 de mayo, cumpliendo así con los plazos de la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2018 por el Juzgado de Menores de Zamora. Así se ha dispuesto en la mañana de este martes en la misma sede de la capital, donde se ha celebrado una vista para ratificar las medidas de libertad vigilada que el condenado tendrá que cumplir durante cinco años desde su salida de prisión.

El homicida, que en el momento de los hechos tenía 16 años, fue internado tras el crimen en el Centro Zambrana de Valladolid y al cumplir los 18 años fue trasladado a la macroprisión de Topas. No obstante, dos años después tuvo que ser movido a la cárcel de Álava, en el País Vasco, porque “su vida corría peligro”.

Las medidas de libertad vigilada incluyen el cumplimiento de un programa de educación sexual, así como la obligación de presentar un domicilio habitual, que en principio será el de su novia en el País Vasco. Además, tiene prohibido entrar en Tábara, el pueblo de Leticia Rosino, así como en Castrogonzalo, lugar donde perpetró el crimen, durante los próximos cinco años.