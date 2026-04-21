Más apoyos a la rotonda de la Aldehuela junto a la barriada de Asturias de Zamora

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Jesús María Prada, y otros concejales del PP en el Ayuntamiento de Zamora han mantenido una reunión con la directiva de la Asociación de Vecinos de los Bloques. En el encuentro, los representantes vecinales le han expresado su reivindicación de una rotonda que conecte el barrio con la Aldehuela sin dar rodeos, a través de la barriada de Asturias, y los ediles del PP han manifestado su apoyo a la petición ciudadana de la construcción de esa nueva rotonda en la carretera de la Aldehuela.

En la actualidad el acceso es directo solo en un sentido y en el otro hay que ir hasta la rotonda de Ifeza para poder hacer el cambio de sentido y acceder a los Bloques.

La petición es una larga batalla de la asociación vecinal que se remonta al año 2022. Pese a que se han presentado en el Ayuntamiento numerosas firmas todavía no se ha hecho nada al respecto.

La única respuesta por parte del equipo de Gobierno municipal, según ha recordado el PP, ha sido indicar que existe un informe de la Policía Municipal que vendría a avalar la posibilidad de construir dicha rotonda, sin que se haya dado traslado de dicho informa a la asociación de vecinos, ni se haya hecho trámite alguno tendente a materializar dicha infraestructura.

En otras ocasiones, el Ayuntamiento ha ofrecido una regulación semafórica que permita el acceso directo al barrio en ambos sentidos de circulación, pero desde el Grupo Popular han entendido que esa solución es "un parque innecesario y peligroso para el tráfico de la zona". Por ello, los populares han pedido al equipo de Gobierno que, entendiendo necesaria y factible la construcción de una rotonda en ese punto, "se ponga a trabajar en ello lo antes posible".