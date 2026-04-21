Adiós a los problemas recurrentes de inundación por lluvias de una iglesia románica de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado una actuación con la que se pretende acabar con los problemas de inundaciones que se generaban en la iglesia románica del Santiago del Burgo cuando se registraban precipitaciones intensas.

Para ello, se va a mejorar el drenaje en los accesos al templo desde la calle Santa Clara, unos trabajos que se han iniciado este lunes con el fin de evitar que episodios de lluvias provoquen el encharcamiento del entorno de la iglesia románica, que está en una cota más baja que la de la calle Santa Clara a la altura de la plaza de la Constitución.

Trabajos para mejorar el drenaje en el entorno de Santiago del Burgo. / J. N.

Los trabajos promovidos por la Concejalía de Obras y de los que ha dado cuenta su concejal, Pablo Novo, han comenzado en el entorno de las escaleras de acceso a la iglesia desde Santa Clara y en las baldosas de la céntrica calle peatonal de la ciudad.

El precedente de Pantoja

Esta actuación se lleva a cabo después de que la pasada semana el Ayuntamiento de Zamora acometiese también trabajos para mejorar el drenaje en el barrio de Pantoja, en otro punto crítico cuando se registraban precipitaciones intensas. En concreto, en Pantoja las obras afectaron a la mejora del drenaje superficial en las calles Granados y Libertad, una actuación dirigida a solucionar los problemas de encharcamiento que venían afectando a estas vías y, especialmente, a los accesos a los portales colindantes.

La intervención en Pantoja, que concluyó la pasada semana, consistió fundamentalmente en la ejecución de nuevos sistemas de recogida y evacuación de aguas pluviales, mediante la instalación de canales longitudinales de drenaje con rejillas de captación, conectados a la red existente, según ha informado el Ayuntamiento de Zamora.

Entorno de Santiago del Burgo, lleno de agua tras una tormenta. / Cedida (Archivo)

En Santiago del Burgo, un templo declarado Bien de Interés Cultural, la situación ya la denunció hace tres años el párroco Miguel Ángel Hernández, que lamentó que desde la restauración de la iglesia el agua entraba en el templo cada vez que llovía con algo de intensidad, como ocurrió a mediados de junio de ese año y en otras tres tormentas previas y como posteriormente también ha sucedido ante otros episodios de tormentas con fuerte descarga de agua.

Hernández explicó entonces que el problema podría residir en la arqueta exterior que "no es suficiente para asumir toda el agua cuando llueve con un poco de intensidad". A ello se sumaba que al estar el templo en un nivel más bajo que el de la calle Santa Clara, la lluvia de esa vía peatonal terminaba en el entorno del templo.