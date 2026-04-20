¿Tocará Leire Martínez los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh en Zamora? Estos son los temas que podrían sonar en el concierto del miércoles

Aunque no conocemos la lista oficial de los temas que sonarán en el concierto gratuito de la Plaza Mayor de Zamora este 22 de abril, la setlist de los últimos shows de Leire Martínez nos puede dar una pista de lo que la artista donoistiarra tiene preparado para el miércoles.

Se espera que la gira, llevada a cabo con motivo del lanzamiento del éxito en solitario de Leire, Historias de aquella niña, comience con el plato fuerte: Mi nombre, el tema que ha llevado a la cantante a las listas de éxito a nivel nacional e internacional, y el que ha sido el gran acierto del disco.

¿Sonarán canciones de La Oreja de Van Gogh?

Aunque la trayectoria de Leire en solitario también despierta el interés del público, la gran pregunta de los zamoranos esta semana es si sonarán también los temas míticos del grupo en el que la escuchamos cantar durante 18 años. La respuesta parece ser que sí.

Además de los temas más sonados de Historias de aquella niña, como No se me da bien odiarte, que interpreta junto a Edurne; Tres deseos, Tonto por ti o El ruido, la donostiarra ha cantado en su gira algunos de los temas más queridos de La Oreja de Van Gogh, entre los que destacan El último vals, El primer día del resto de mi vida, La niña que llora en tus fiestas, 20 de enero, La playa, Muñeca de trapo y, cómo no, Rosas.

Con esta setlist, la cantante no solo demuestra el gran potencial de su carrera en solitario, sino que también rinde un bonito homenaje a la música que sonó en su pasado, la que la llevó al oído de la mayoría de sus fans actuales.

Sea como sea, para los zamoranos siempre será un placer volver a escuchar la voz de Leire.