Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sube el agua en ZamoraDerrume en N-122 Villagodio: causas y nuevos cortesLeticia Rosino y la Ley del Menor: hablamos con su madrePrimer día de regularización de inmigrantes en ZamoraDeclaraciones de Carbonell, autor del gol del Zamora CF
instagramlinkedin

¿Tocará Leire Martínez los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh en Zamora? Estos son los temas que podrían sonar en el concierto del miércoles

Sevilla, Barcelona, Madrid... estas son las canciones que han sonado en los últimos conciertos

Leire Martínez.

Leire Martínez. / M. G.

Gaby Marcos

Aunque no conocemos la lista oficial de los temas que sonarán en el concierto gratuito de la Plaza Mayor de Zamora este 22 de abril, la setlist de los últimos shows de Leire Martínez nos puede dar una pista de lo que la artista donoistiarra tiene preparado para el miércoles.

Se espera que la gira, llevada a cabo con motivo del lanzamiento del éxito en solitario de Leire, Historias de aquella niña, comience con el plato fuerte: Mi nombre, el tema que ha llevado a la cantante a las listas de éxito a nivel nacional e internacional, y el que ha sido el gran acierto del disco.

¿Sonarán canciones de La Oreja de Van Gogh?

Aunque la trayectoria de Leire en solitario también despierta el interés del público, la gran pregunta de los zamoranos esta semana es si sonarán también los temas míticos del grupo en el que la escuchamos cantar durante 18 años. La respuesta parece ser que sí.

Además de los temas más sonados de Historias de aquella niña, como No se me da bien odiarte, que interpreta junto a Edurne; Tres deseos, Tonto por ti o El ruido, la donostiarra ha cantado en su gira algunos de los temas más queridos de La Oreja de Van Gogh, entre los que destacan El último vals, El primer día del resto de mi vida, La niña que llora en tus fiestas, 20 de enero, La playa, Muñeca de trapo y, cómo no, Rosas.

Con esta setlist, la cantante no solo demuestra el gran potencial de su carrera en solitario, sino que también rinde un bonito homenaje a la música que sonó en su pasado, la que la llevó al oído de la mayoría de sus fans actuales.

Noticias relacionadas y más

Sea como sea, para los zamoranos siempre será un placer volver a escuchar la voz de Leire.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva 'normalidad' de Azucena en su pueblo de Zamora tras salir de la jaula de Faraday
  2. DIRECTO | Zamora CF- Osasuna Promesas
  3. Susto en Villagodio: cae parte de la estructura de un puente de la A-66 sobre la N-122
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones de lino de color crema y bajo campana más baratos: muy cómodos y en muchas tallas
  5. El Viso de Bamba sigue sorprendiendo: El carbono 14 ayudará a precisar si estamos ante la Arbucala asediada por Aníbal
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  7. GALERÍA | Cae parte de la estructura de un puente sobre la N-122 en Villagodio
  8. Teo Nieto, el cura más ajetreado de España que conquista a los alistanos

El Colegio de Médicos se solidariza con el galeno agredido en Zamora

El Colegio de Médicos se solidariza con el galeno agredido en Zamora

Los IES Maestro Haedo y María de Molina participan en el proyecto CanSat

Inteligencia artificial, brecha territorial o turno de oficio, las temáticas que abordarán los abogados de toda Castilla y León en Zamora

Inteligencia artificial, brecha territorial o turno de oficio, las temáticas que abordarán los abogados de toda Castilla y León en Zamora

¿Tocará Leire Martínez los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh en Zamora? Estos son los temas que podrían sonar en el concierto del miércoles

¿Tocará Leire Martínez los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh en Zamora? Estos son los temas que podrían sonar en el concierto del miércoles

La oxidación, causa probable de la caída de un pretil en la N-122 en Villagodio: 6.000 kilos cada bloque de hormigón derrumbado

La oxidación, causa probable de la caída de un pretil en la N-122 en Villagodio: 6.000 kilos cada bloque de hormigón derrumbado

Daniel Ramos (Paliativos) en Zamora: "O empezamos como sociedad a cuidarnos de otra forma o vamos a sufrir mucho"

Daniel Ramos (Paliativos) en Zamora: "O empezamos como sociedad a cuidarnos de otra forma o vamos a sufrir mucho"

Acto religioso en recuerdo de Rivera de las Heras

Acto religioso en recuerdo de Rivera de las Heras

Primer día de regularización presencial de inmigrantes en Zamora: atención escalonada y sin incidencias

Primer día de regularización presencial de inmigrantes en Zamora: atención escalonada y sin incidencias
Tracking Pixel Contents