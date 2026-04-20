Cultura
El Teatro Ramos Carrión de Zamora ofrece esta semana monólogo y magia para todos los públicos
Dakris, el mago invisible, presenta su nuevo show de magia "Nada es lo que parece"
El monólogo, con ciertas dosis de nostalgia, y la magia son las propuestas artísticas de la que podrá disfrutarse esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.
Si eres un buen milenial y te encanta recordar tu infancia y adolescencia con imágenes e iconos que nos han marcado a todos, tienes una cita con el espectáculo “El raro de los 90”.
El cómico David Domínguez repasa en tono irónico, simpático y gamberro sus vivencias en la maravillosa década de los 90. Para ello, saca a la luz los mejores textos creados por él mismo a lo largo de sus 15 años de carrera y que ahora se hacen realidad en este espectáculo.
Su monólogo podrá disfrutarse este sábado, 25 de abril, a las 20.00 horas, con entradas a un precio de 17 euros.
Ilusionismo
Para ponerle un punto final mágico a la semana, el Ramos vuelve a confiar en Dakris, el mago invisible que presenta su nuevo show “Nada es lo que parece”.
Teletransportaciones, desapariciones, mentalismo, ilusiones con objetos del público o magia interactiva son algunas de las sorpresas con las que Dakris promete borrar la fina línea que separa la realidad de la imaginación.
El espectáculo comenzará a las 18.30 de este domingo, día 26 de abril, y las entradas ya están a la venta con un precio de 30 euros.
Pases
Las localidades para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 como en la web del liceo vinculado de la Diputación de Zamora.
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