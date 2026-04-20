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Un taller ayuda al comercio zamorano a utilizar la inteligencia artificial

El webminar pretende ayudar a los establecimientos a mejorar su estrategia digital y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo

Responsables de Azeco, en una presentación.

Responsables de Azeco, en una presentación. / V. G. (Archivo)

A. F.

El comercio zamorano, dentro de un proyecto piloto de apoyo al sector que desarrolla la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (Azeco) en el marco de la Red de Oficinas Técnicas de Comercio de Castilla y León, podrá formarse en inteligencia artificial y su uso, con especial atención a Canva, para mejorar el posicionamiento del sector.

En concreto, el taller formativo se desarrollará como parte del objetivo de la red de oficinas implantadas de forma piloto en Zamora y Soria de acompañar y fortalecer el comercio de proximidad de Castilla y León con nuevas acciones formativas. En este marco, el próximo miércoles, 22 de abril, se celebrará un webinar gratuito abierto a todo el comercio de Castilla y León centrado en la mejora de la estrategia digital y en la adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

Bajo el título "Dominando Canva y su IA. Magic Studio para el pequeño comercio", la sesión se celebrará el miércoles en horario de 15.15 a 16.45 horas, en formato online y con carácter gratuito. El webinar está diseñado con un enfoque eminentemente práctico y permitirá a los participantes descubrir cómo sacar el máximo partido a Canva y a sus funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial para mejorar la imagen de sus negocios, optimizar su comunicación y generar contenidos de forma ágil y profesional, según ha informado Azeco en un comunicado.

Creación de contenidos

El programa se estructura en cuatro módulos que abordan aspectos clave para el comercio minorista, desde la automatización de la marca y el diseño rápido para el día a día hasta la fotografía de producto profesional y la creación de contenidos mediante IA. Todo ello con el objetivo de facilitar herramientas útiles que puedan aplicarse de manera inmediata en la actividad comercial.

Este seminario web está abierto a comerciantes, autónomos y emprendedores de las nueve provincias de Castilla y León, reforzando el compromiso de la Red con un apoyo accesible, práctico y adaptado a las necesidades reales del sector.

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La sesión será impartida por Raquel Carrera, experta en estrategia digital, innovación e Inteligencia Artificial, con una amplia trayectoria en formación y acompañamiento a empresas y profesionales en procesos de transformación.

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