Talento para revitalizar el medio rural de Zamora

El funcionamiento es sencillo: Marta publica su ruta diaria hacia Zamora; Luis, vecino sin coche, reserva una plaza. Ambos comparten trayecto, gastos y, de paso, contribuyen a una movilidad más sostenible. En esto se basa la iniciativa Zamora Conecta, ideada por la estudiante Aitziber Fernández, del IES León Felipe de Benavente. La solución, ganadora del primer premio Talento Emprende Zamora en la categoría de contextos educativos, recuerda a plataformas como BlaBlaCar, pero con una adaptación clave al entorno rural.

"La idea surge de un problema muy común en nuestra zona. Muchas personas necesitan desplazarse entre pueblos para recibir servicios mínimos como asistencia sanitaria o realizar compras en comercios, pero el transporte público es limitado y no todo el mundo dispone de coche propio", detalla la alumna del grado de Administración y Finanzas.

De este modo, la aplicación conecta conductores con plazas libres y pasajeros que necesitan desplazarse en la misma dirección, incorporando además puntos de encuentro físicos señalizados en cada municipio, al estilo de pequeñas paradas locales. Red colaborativa, a través de la aplicación diseñada por la joven zamorana, que busca ayudar a mejorar la conexión entre zonas rurales. "Esto es clave, ya que en Zamora los municipios están muy dispersos y tiene una superficie muy amplia superior a la Comunidad de Madrid o el País Vasco", comenta.

Aitziber Fernández, impulsora del proyecto Zamora Conecta. | CEDIDA

La séptima edición del certamen de los Premios Talento Emprende Zamora, organizados por la Diputación Provincial en colaboración con la Fundación Caja Rural de Zamora, premió también con un importe de 1.500 euros la idea de María José Alonso Fidalgo en la categoría de otros contextos. Bajo el nombre Delicias del Palomar, la iniciativa de la vecina de Villarrín de Campos plantea la rehabilitación de un palomar heredado para transformarlo en unidades de cría de pichón a través de un modelo de negocio circular, ecológico y sostenible.

Su proyecto no nace de una idea empresarial convencional, sino de una historia personal que se centra en el recuerdo a la memoria de su padre y el cuidado de un palomar familiar. "Para mi padre el palomar no solo era una estructura de barro, era un legado sagrado heredado generación tras generación. Ahí aprendí que cuidar el palomar era cuidar nuestra propia historia", declara.

Por ello, busca darle utilidad de nuevo. "Me niego aceptar que la única opción sea la nostalgia. La mejor forma de honrar un patrimonio no es convertirlo en un museo, sino devolverle la vida", afirma. Objetivo con el que ha ideado su solución basada en un modelo de negocio circular, ecológico y sostenible. "Rehabilitamos y transformamos los palomares en unidades de cría sostenible de pichón para crear una conserva gourmet única, artesanal y sin el plomo de la caza, haciéndoselas llegar directamente del palomar a su mesa", explica.

Proyecto que defiende por su triple objetivo. "Salvamos el patrimonio, impulsamos un ecosistema en una zona de especial protección de las aves y mejoramos la economía local fijando población. Y en el corazón de esa economía, generamos empleo entre la gente de la zona, así como con las personas con discapacidad y colectivos vulnerables de nuestra comarca", señala.

Además de estos dos premios, el público del certamen destacó el proyecto ZA-Dron, de los alumnos de Primero de Bachillerato del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. Propuesta que recibió 1.000 euros gracias a la votación popular. "Zamora tiene más de 10.500 kilómetros cuadrados. Es como un pequeño planeta y aunque para nosotros es muy importante el patrimonio, la provincia necesita soluciones modernas", explican los alumnos tutelados por el profesor Francisco Javier González.

El enfoque de la iniciativa se centra en convertir los drones en herramientas multiusos capaces de atender desde la agricultura hasta emergencias.

Estudiantes del colegio Medalla Milagrosa, artífices de la solución ZA-Dron. | CEDIDA

El proyecto contempla usos variados como inspección de cultivos y detección de enfermedades forestales, repoblación en zonas de difícil acceso, seguimiento de obras y revisión de edificios históricos sin andamios, búsqueda y rescate e incluso transporte urgente de medicinas. No obstante, los promotores de la idea destacan la dimensión social de ZA-Dron centrada en emplear a personas mayores de 50 años, integrándolas en tareas técnicas y especializadas. "Es una empresa de servicios múltiples diseñada para hacer mejor y más fácilmente muchos servicios que necesita nuestra provincia", matizan.

Solución que también tiene un fondo emocional y cultural, puesto que permite a los mayores ver sus pueblos desde el aire, documentar obras o generar contenido audiovisual que conecte generaciones.