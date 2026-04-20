Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leticia Rosino y la Ley del Menor: hablamos con su madreLa Catedral de Zamora: cambios en su accesoGatos callejeros en TábaraDeclaraciones de Carbonell, autor del gol del Zamora CF
instagramlinkedin

Estos son los días que lloverá en Zamora esta semana: del sol al paraguas en cuestión de horas

Que el agua no te pille por sorpresa: conoce la previsión meteorológica para esta semana

Una persona con un paraguas.

Una persona con un paraguas. / A. G.

Abril Oliva

Tras varios días de estabilidad y cielos despejados, tiempo tiene reservado para Zamora toda una revolución de estados: desde solazo hasta nubosidad, pasando por altas temperaturas de casi 30 grados, lluvias y hasta episodios tormentosos.

Por el momento, este lunes se mantiene estable con sol y temperaturas agradables, y sin riesgo de lluvia. Sin embargo, el martes marcará el inicio del cambio, con la aparición de los primeros chubascos, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará niveles elevados: un 70%.

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

A partir de ahí, la inestabilidad irá en aumento. El jueves podrían registrarse nuevas lluvias, aunque será entre el viernes y el sábado cuando se espera el episodio más significativo, con precipitaciones más generalizadas y persistentes.

De cara al domingo, el riesgo de lluvia disminuirá, aunque todavía no desaparecerá por completo, dejando un ambiente más variable.

Noticias relacionadas y más

Zamora afronta una semana que pasará del sol al paraguas en cuestión de horas, con el tramo final marcado por la llegada de lluvias más intensas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva 'normalidad' de Azucena en su pueblo de Zamora tras salir de la jaula de Faraday
  2. DIRECTO | Zamora CF- Osasuna Promesas
  3. Susto en Villagodio: cae parte de la estructura de un puente de la A-66 sobre la N-122
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones de lino de color crema y bajo campana más baratos: muy cómodos y en muchas tallas
  5. El Viso de Bamba sigue sorprendiendo: El carbono 14 ayudará a precisar si estamos ante la Arbucala asediada por Aníbal
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  7. GALERÍA | Cae parte de la estructura de un puente sobre la N-122 en Villagodio
  8. Teo Nieto, el cura más ajetreado de España que conquista a los alistanos

De esta original manera de anima a leer a los alumnos zamoranos

De esta original manera de anima a leer a los alumnos zamoranos

Estos son los días que lloverá en Zamora esta semana: del sol al paraguas en cuestión de horas

Estos son los días que lloverá en Zamora esta semana: del sol al paraguas en cuestión de horas

1.000 bailarines y 10.000 euros en premios en el prestigioso "February Hip Hop" de Zamora

1.000 bailarines y 10.000 euros en premios en el prestigioso "February Hip Hop" de Zamora

Luis García Jambrina, escritor zamorano: "Mucha gente se resiste a que Unamuno pudiera ser asesinado"

La Biblioteca Pública de Zamora impulsa la primera fiesta de lectura silenciosa de la ciudad para atraer a jóvenes y adultos

Talento para revitalizar el medio rural de Zamora

Los expertos optan por "España rural viva", no "vaciada"

Los expertos optan por "España rural viva", no "vaciada"

Un proyecto de Azadahi Zamora de kits sensoriales, en un concurso nacional

Tracking Pixel Contents