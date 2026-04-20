Estos son los días que lloverá en Zamora esta semana: del sol al paraguas en cuestión de horas

Tras varios días de estabilidad y cielos despejados, tiempo tiene reservado para Zamora toda una revolución de estados: desde solazo hasta nubosidad, pasando por altas temperaturas de casi 30 grados, lluvias y hasta episodios tormentosos.

Por el momento, este lunes se mantiene estable con sol y temperaturas agradables, y sin riesgo de lluvia. Sin embargo, el martes marcará el inicio del cambio, con la aparición de los primeros chubascos, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará niveles elevados: un 70%.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

A partir de ahí, la inestabilidad irá en aumento. El jueves podrían registrarse nuevas lluvias, aunque será entre el viernes y el sábado cuando se espera el episodio más significativo, con precipitaciones más generalizadas y persistentes.

De cara al domingo, el riesgo de lluvia disminuirá, aunque todavía no desaparecerá por completo, dejando un ambiente más variable.

Zamora afronta una semana que pasará del sol al paraguas en cuestión de horas, con el tramo final marcado por la llegada de lluvias más intensas.