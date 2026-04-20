Apoyo social
Un proyecto de Azadahi Zamora de kits sensoriales, en un concurso nacional
La asociación recaba apoyos en el certamen "La voz del paciente" para financiar la iniciativa
Un proyecto de Azadahi, la asociación zamorana de familiares de niños con Trastornos del Espectro Autista, Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad y Trastornos Generalizados del Desarrollo, opta a conseguir financiación en un concurso nacional en el que se recaban apoyos a través de internet. En concreto se trata de la convocatoria de "La voz del paciente" que realizan los laboratorios farmacéuticos Cinfa y en la que están abiertas las votaciones telemáticas hasta el 6 de mayo a las doce del mediodía.
El proyecto presentado por Azadahi, denominado "Emociona-TEA", busca mejorar la calidad de vida de niños con autismo y TDAH mediante la entrega de unos kits sensoriales personalizados que favorecen la autorregulación emocional, la atención y la participación en casa, en la escuela y en las sesiones de terapia.
Tras una valoración individual, cada niño recibe un kit adaptado con materiales táctiles, visuales, auditivos y de organización. Tras la entrega, las familias y docentes reciben orientación para su uso y un seguimiento profesional sin coste adicional, según explica la asociación, que subraya que el proyecto beneficiará de forma directa a quince menores zamoranos.
Gracias a él se logrará reducir la ansiedad y frustración de los pequeños, mejorando su aprendizaje y apoyando a sus familias, según recalca Azadahi en su proyecto a concurso. "Cuando un niño logra regularse, puede participar y hacer oír su voz", explican desde la asociación. n
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