Primer día de regularización presencial de inmigrantes en Zamora: atención escalonada y sin incidencias

La primera jornada de atención presencial en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes residentes en España se ha desarrollado con normalidad en Zamora, al menos en las primeras horas, hasta media mañana. En esos primeros compases de recogida presencial de solicitudes han sido las oficinas de Correos de la calle Santa Clara las que han estado habilitadas para realizar ese trámite, aunque para ello era necesario haber pedido cita previa.

En ese céntrico emplazamiento de la ciudad se han habilitado dos puestos de atención específica en horario continuo en días laborables de lunes a viernes 8.30 a 17.30 horas mientras que en la Tesorería de la Seguridad Social de la avenida Requejo hay otros cuatro puestos que funcionan de 16.00 a 19.00 horas, los mismos días de la semana. En ambos casos es necesario solicitar cita previa de atención, tal y como se advierte también en una hoja informativa colocada junto al tótem de petición de turno de atención en Correos.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora han precisado que las primeras horas del trámite presencial se han desarrollado con normalidad y sin mayores incidencias. Tampoco ha habido problemas de citas en esta provincia, ya que la mayor dificultad es previa, a la hora de conseguir el certificado de vulnerabilidad.

Mediación de ONGs

Junto a la atención presencial, desde el pasado viernes también está abierta una ventanilla virtual en la que efectuar el trámite para pedir la regularización de la estancia en España. Por ese proceso virtual han optado algunos inmigrantes que han recibido atención a través de Organizaciones No Gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan con el colectivo migrante en la provincia y que estos días han visto multiplicada su actividad ante el inicio del proceso de regularización extraordinaria.

Los supuestos para acogerse al proceso de regularización son dos. Por una parte, pueden acogerse a él los que estén en situación administrativa irregular y hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026, para lo que necesitan acreditar de alguna forma esa estancia anterior a comienzos de este año. Por otro lado, podrán acogerse los que han solicitado antes del 1 de enero de 2026 Protección Internacional en España, lo que se conoce como asilo por persecución política o de otro tipo en su país.

De ese segundo supuesto, en Zamora se habían registrado un millar de solicitudes entre 2024 y 2025, aunque muchos de los solicitantes residían en realidad en otras provincias de España y se desplazaron a Zamora porque aquí la espera para presentar la petición de asilo era menor, según han precisado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.