Swing, sevillanas y más: La Plaza Mayor de Zamora se convierte el sábado en una gran pista de baile

La Plaza Mayor de Zamora se convertirá este sábado a partir de las 12.00 horas, en una gran pista de baile, ya que para conmemorar el Día Internacional de la Danza, un numeroso grupo de escuelas y asociaciones se han unido, con la colaboración del Ayuntamiento para sacar a bailar a todo el que guste de esta disciplina, buena para el ejercicio físico, el divertimento y la relación social.

A lo largo de la jornada se irán sucediendo las demostraciones abiertas a todo el público de swing (Lindy Hop & Balboa), sevillanas, danzas del mundo, danza española, funky, k-pop, baile tradicional, urban dance y bachata.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha presentado el acontecimiento, acompañada por los representantes de los organizadores que son Bajo Duero, Swing Zamora y Escuela de Baile Carmen Ledesma, representados respectivamente por Carmen Ramos, Miguel Hernández Almaraz y la propia Carmen Ledesma, amén del autor del cartel, Ulises Zúñiga. Alegría Flamenca, la Escuela de Baile Ritmo y Azayca colaboran también en las actividades.

El Día Internacional de la Danza se conmemora el 29 de abril, y desde hace cuatro años varias asociaciones y escuelas de Zamora se unen "para celebrar este día, bailando con la gente, bailando en la Plaza Mayor, y bueno, un poco animando a todo el mundo a que baile, sin cortapisas", explicó Cabezas.

Carmen Ramos habló en nombre de los organizadores para decir que "nuestra intención es llenar la Plaza Mayor el Día de la Danza, que se celebra desde hace muchos años en todo el mundo, no solo en Zamora y en otras ciudades españolas, sino en ciudades de todo el mundo, entonces queríamos traerlo a Zamora, hace cuatro años empezamos. Nuestra intención era que fuera muy participativo, y resulta que, bueno, por suerte o por desgracia, aquí en Zamora somos muy tímidos y no se anima la gente, a no ser que esté en una escuela".

Entre las novedades, las danzas del mundo que son "muy participativas, casi todas circulares, en el que hay intercambio de pareja, hay mucho contacto comunicativo y es una manera de potenciar esto, aparte de la psicomotricidad, el encuentro con otras personas que le gusta bailar".

Miguel Hernández Almaraz, indicó que "el swing ahora mismo en Zamora está en su mejor momento, llevamos 10 años, es una asociación que nació en 2015, el año pasado celebramos nuestro décimo aniversario con un festival a nivel nacional con apoyo de instituciones, que tuvo un gran éxito. Y este año hemos abierto también inscripciones y por el momento llevamos 207, con lo cual exponencialmente va a crecer. El festival nuestro es el Zamora Swing Fest, que se va a celebrar entre los días 5 al 7 de junio, ese fin de semana, y contaremos con una banda en directo que hará una marching band al estilo de Nueva Orleans, partiendo de la plaza de Santiago a las 20.00 horas el viernes día 5. Y luego tenemos otra banda que va a tocar el sábado y domingo, pero ya en lo relativo a inscripciones, ya a nivel cerrado".