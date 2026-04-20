La oxidación, causa probable de la caída de un pretil en la N-122 en Villagodio: 6.000 kilos cada bloque de hormigón derrumbado

Hasta 6.000 kilos pesaba cada bloque de hormigón caído este domingo tras el derrumbe de un tramo del pretil del puente de la N-122 en Villagodio. Las piezas cayeron "a plomo", según explican fuentes de la investigación, que descartan que fuera un golpe de un camión el que provocara el accidente a la altura del punto kilométrico 454 de la carretera Nacional 122, en el término de Zamora capital. Según los indicios, todo apunta a una oxidación interior como causa del derrumbe. No obstante, el paso había pasado con éxito todas las revisiones pertinentes sin que se detectara ningún defecto en el paso hasta el momento.

Durante este lunes ha sido necesario cortar de nuevo temporalmente la N-122 para acabar de despejar la zona y retirar por completo los restos del derrumbe.

F. E. / J. L. F.

El tramo entero del pretil del puente de la autovía A-66 se precipitó sobre la carretera a la altura del barrio de Villagodio hacia las 14.30 horas de este domingo. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales ni afecciones a ningún vehículo.

Entró en servicio en 2007

Ese tramo de la autovía A-66 tiene apenas dos décadas, ya que entró en servicio en el año 2007. La zona permaneció cortada durante toda la tarde de ayer hasta bien pasadas las 19 horas tanto en la N-122, entrada y saluda natural hacia la recta de Coreses, como en la A-66, donde se cortaron los carriles en sentido Salamanca.