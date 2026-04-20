De esta original manera se anima a leer a los alumnos zamoranos

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación de Zamora, desarrollará durante los meses de abril y mayo una ambiciosa programación cultural y educativa diseñada para festejar el Día del Libro entre los escolares, con el fin de fomentar el hábito lector y la expresión artística entre el alumnado de la provincia.

Bajo el lema “Otras formas de leer”, esta tercera edición “busca expandir el concepto de lectura más allá del papel, integrando imágenes, sonidos y experiencias compartidas como herramientas fundamentales para comprender la realidad actual”, destacan desde la organización.

Visita de importantes escritores

El programa central cuenta con la participación de figuras destacadas del panorama cultural y educativo actual.

Así, el lunes 4 de mayo, el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora acogerá a Germán Delibes Caballero, nieto de Miguel Delibes, quien presentará su obra “El abuelo Delibes”, ofreciendo una mirada íntima y biográfica sobre el legado del novelista español.

Por su parte, el jueves 7 de mayo, el docente y divulgador José Antonio Lucero, creador del canal “La cuna de Halicarnaso”, mantendrá un encuentro literario con alumnos de Secundaria y Bachillerato en el Museo Etnográfico por la mañana, y una sesión abierta a toda la comunidad educativa en el Campus Viriato por la tarde titulada “Cuando educar y leer cambia vidas”.

Juego interactivo para conocer la ciudad

Ese mismo día, tendrá lugar “La Clave”, una innovadora propuesta educativa que se desarrollará tanto en el Museo Etnográfico, como en el Campus Viriato.

Esta actividad lúdica dirigida para toda la comunidad educativa está diseñada para que los participantes descubran los secretos y la historia de Zamora de una forma activa mediante un juego interactivo a través de ordenadores o tablets.

Teatro y música completan el programa

La actividad escénica cobra especial protagonismo con la XIII Muestra Provincial de Teatro Escolar, que se celebrará del 29 de abril al 29 de mayo.

En esta edición, un total de trece centros zamoranos participarán en representaciones que tendrán lugar en escenarios como el Teatro Ramos Carrión, el Teatro Principal, el Teatro Elvira Fernández de Barrio y el Museo Etnográfico, entre otros.

Asimismo, la música tendrá su espacio los días 19 y 20 de mayo con el II Festival Provincial de Coros y Grupos Musicales Escolares en el Teatro Ramos Carrión, donde 14 agrupaciones de diversos centros provinciales demostrarán el valor pedagógico de la educación musical en el desarrollo competencial del alumnado.