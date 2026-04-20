Noé Vicente, el dramaturgo zamorano que conquista Alicante y apunta al teatro nacional

El talento zamorano vuelve a abrirse paso en el panorama cultural nacional. El dramaturgo y director escénico Noé Vicente ha sido seleccionado para encabezar la primera Residencia de Creación Teatral impulsada por la Universidad de Alicante, una iniciativa pionera que busca impulsar nuevas voces en la escena contemporánea.

Vicente, cuya trayectoria combina formación académica y vocación artística, será el encargado de dar forma a un proyecto escénico que pone el foco en algunas de las inquietudes más acuciantes de su generación: la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y su impacto directo en la salud mental. Todo ello se abordará desde una mirada irónica, enmarcada en una “distopía cercana en la que la inteligencia artificial adquiere un papel decisivo”, como apunta el autor. El jurado ha destacado la propuesta por su “originalidad, frescura, dinamismo, actualidad y representabilidad escénica".

El montaje contará con la participación de tres estudiantes universitarios y se desarrollará entre los meses de junio y octubre en distintos espacios culturales del campus alicantino. Su estreno está previsto en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras, una de las citas más relevantes del teatro actual en España.

Reunión de los participantes en el proyecto. / Cedida

Una carrera en pleno ascenso

Este reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para el creador zamorano. Su obra más reciente, El pollito, se ha consolidado como uno de los fenómenos del circuito independiente, acumulando once premios a Mejor Obra en certámenes nacionales, además de varios galardones del público y reconocimientos a la dirección y dramaturgia del propio Vicente.

La producción, llevada a escena por la compañía Maniquí Teatre, ha recorrido teatros de distintas ciudades españolas y continúa actualmente de gira, sumando funciones y aplausos. Sin embargo, existe una paradoja que no pasa desapercibida: Zamora, la tierra que vio crecer al autor, todavía no ha acogido la representación de esta obra.

La voz de una generación

Más allá de los premios, el trabajo de Noé Vicente destaca por su compromiso con la realidad social de los jóvenes. Su teatro, directo y contemporáneo, busca interpelar al espectador desde problemáticas reconocibles, convirtiendo el escenario en un espacio de reflexión colectiva.

Con este nuevo proyecto en Alicante, el dramaturgo zamorano consolida su posición como una de las voces emergentes más firmes del panorama escénico español. Mientras tanto, en su ciudad natal queda pendiente una cita que muchos esperan: ver sobre las tablas el trabajo de uno de los suyos.