Llamamiento en Zamora a donar lana para tricotar: la lucha contra el Alzheimer y otras causas solidarias lo agradecerán

Tricotando, puntada a puntada, una asociación zamorana ha mostrado su solidaridad a través de su pasión por tejer y ahora es ella la que hace un llamamiento para que los zamoranos que tengan lana que les sobre la donen y así poder continuar tejiendo ese apoyo que ofrece a asociaciones sin ánimo de lucro. El llamamiento lo han realizado a través de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer (AFA) Zamora.

Esta asociación ha recibido en sus instalaciones del centro de día Ciudad Jardín de Zamora la visita del grupo solidario "Nuevo Tejiendo Zamora", cuyas integrantes le ha hecho entrega de diferentes obsequios elaborados a mano, destinados a las personas atendidas en la entidad. Estos materiales serán utilizados como premios en actividades lúdicas, "contribuyendo a generar momentos de motivación, participación y disfrute en el día a día", han explicado desde AFA Zamora en un comunicado.

Nuevo Tejiendo Zamora es un grupo que agrupa a 17 apasionadas del tricotar que llevan tres años de trayectoria y que animan a todos los zamoranos interesados a sumarse a él y continuar creciendo en su labor solidaria.

Puntos de donación

Además, sus integrantes han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que, mediante la donación de lana, poder seguir realizando su trabajo altruista. Se trata de un material imprescindible para poder seguir desarrollando su actividad, cuya donación puede efectuarse en el centro cívico en el que tienen su sede, "El Barco del Duero", en la calle Benavente, o en "La Casa de las Labores", en la calle san Atilano.

Artículos elaborados por Nuevo Tejiendo Zamora. / Cedida

La entrega de la donación de este grupo solidario a AFA fue realizada por varias representantes de la asociación, que explicaron que detrás de cada una de las piezas hay algo más que lana y tiempo.

Todas las prendas y artículos que elaboran tienen fines solidarios y se destinan a apoyar a distintos colectivos. Eso hace que las tejedoras solidarias de Nuevo Tejiendo Zamora crezca emocionalmente y en valores personales con ese tiempo que dedican a la solidaridad, que les reporta "satisfacción, orgullo y disfrute".

Tejer como terapia

Para ellas, tejer se ha convertido en un espacio de encuentro y de bienestar, e incluso "una terapia”, confiesan, para subrayar el valor de crear sabiendo que esa pieza tejida tendrá un impacto positivo en otras personas.

Ese impacto positivo lo ha agradecido AFA Zamora, que ha reconocido el gesto de este grupo como ejemplo de que "las pequeñas acciones, hechas con dedicación y compromiso, pueden tener un impacto positivo", en este caso en los enfermos de Alzheimer y otras demencias y sus familias.