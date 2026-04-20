Inteligencia artifical, brecha territorial o turno de oficio, las temáticas que abordarán los abogados de toda Castilla y León en Zamora

Zamora se convertirá a finales del próximo mes de mayo en epicentro de los juristas de Castilla y León. La ciudad acogerá el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, un evento que se desarrolla con periodicidad cuatrienal y que congregará en la ciudad a "cientos de abogados" de la comunidad para abordar algunos de los retos del sistema judicial y su impacto en la ciudadanía.

En concreto, en el encuentro a desarrollar del 27 al 29 de mayo en el teatro Ramos Carrión, se tratarán cuestiones de plena actualidad, como el uso de la Inteligencia Artificial en la profesión, así como materias que preocupan a los juristas, como la brecha territorial o el turno de oficio.

El encuentro, organizado por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl), que integra a los Colegios de Abogados de la comunidad, analizará, además, otras cuestiones como la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y otras materias que afectan directamente al acceso a la Justicia.

Cartel anunciador del congreso. / Cedida

Este congreso de carácter itinerante que en 2026 recala en la capital zamorana se ha consolidado como el principal foro de encuentro de la abogacía de la Comunidad para compartir conocimiento, debatir sobre el presente de la profesión y avanzar en propuestas de mejora, según ha indicado la organización en un comunicado.

El programa del congreso se estructurará en distintos bloques temáticos centrados en cuestiones clave tanto para la profesión y como para la ciudadanía.

Posibilidades y límites de la IA

Entre ellos, se abordará la aplicación práctica de la reciente Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, analizando sus primeros meses de vigencia y sus implicaciones en el ejercicio profesional. Asimismo, el congreso dedicará un espacio específico al impacto de la Inteligencia Artificial en la abogacía, con ponencias de carácter tanto teórico como práctico en las que se analizarán sus posibilidades y límites en el ámbito jurídico.

El turno de oficio tendrá también un papel relevante en el programa, con debates centrados en su función como garantía de acceso a la Justicia y en su contribución a la cohesión social en Castilla y León. Otro de los ejes será la brecha territorial y el acceso a la Justicia en una comunidad como ésta, con unas características de extensión y dispersión de la población que implican un mayor reto, así como la gestión de despachos y la evolución del ejercicio profesional en un contexto de cambio.

De la salud mental de los abogados a la cooperación internacional

El programa incluirá igualmente contenidos centrados en el bienestar y la salud mental en la abogacía, así como en los retos de la deontología profesional en el nuevo entorno digital y en la cooperación jurídica internacional, con especial atención a la relación con Portugal.

Las distintas sesiones se desarrollarán a través de ponencias y mesas de debate a cargo de profesionales de primer nivel del ámbito jurídico, entre los que se encuentra el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, encargado de la conferencia inaugural del congreso.

"Un orgullo para Zamora"

La decana del Colegio de Abogados de Zamora y vicepresidenta del Cacyl, Ana Martín García, ha declarado que es "un orgullo para Zamora" acoger un encuentro de esas características, que permitirá "compartir experiencias, generar conocimiento y reforzar los lazos entre profesionales en un momento clave para la abogacía", ha apuntado. ´

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León, que analiza la actualidad de la profesión y ofrece propuestas concretas de mejora, se celebra cada cuatro años y su última edición tuvo lugar en Burgos en 2022.