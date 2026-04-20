Luis García Jambrina, escritor zamorano: "Mucha gente se resiste a que Unamuno pudiera ser asesinado"

Segunda novela protagonizada por Miguel de Unamuno y centrada en su muerte.

El autor Luis García Jambrina. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

El origen de esta novela, que es la que cierra la serie, es ese enigma de la muerte sobre el que llevo un tiempo trabajando y también me parece que es un enigma histórico porque simboliza un poquito lo que es la Guerra Civil.

En "El último caso de Unamuno" el filósofo se siente acosado. ¿Existió esa situación?

Sí, lo vemos en las cartas y también en unas notas que iban a ser un libro. Él está convencido, por un lado, de que lo van a matar; y está muy desengañado con la locura que supone una "guerra incivil", como él la llamaba. Decía que había nacido en una guerra civil, que era la Carlista, y que iba a morir en medio de otra y que todo había sido una guerra civil continua. Estaba muy desengañado, muy afectado e incluso torturado porque al inicio había apoyado el lanzamiento, creía que venía a salvar la república o a enderezar el rumbo de la república y ... fue otra cosa.

La novela la sitúa en Salamanca, donde vivía Unamuno y donde estaba el cuartel general de los vencedores. En un capítulo aparece Franco y hasta recrea un encuentro con Unamuno, ¿ficción o realidad?

Sabemos que sí se entrevistó con Franco. Cuando el cuartel general estaba en el Palacio del Obispo pide audiencia para mediar por algunos amigos y conocidos que estaban encarcelados para que no fueran fusilados y si podía ser, que fueran liberados. Sabemos que hubo un encuentro, pero lógicamente no está documentado. En las novelas puedes rellenar todas las lagunas que hay en un libro de historia. Era un reto poner a hablar a Franco con Unamuno. Es una de las escenas con las que mejor me lo he pasado escribiendo (se sonríe). Trato de ponerme en la piel de Unamuno, que me resulta muy fácil, y en la de Franco. No quería hacer una caricatura de Franco sino imaginar cómo fue la entrevista

¿Por qué dice que le resulta fácil ponerse en la piel de Unamuno? Porque

tengo mucha familiaridad con él. Llega a mí en la adolescencia, donde buscas además referentes, el mío inmediato era García Calvo y luego fue Unamuno. Cuando llegué a Salamanca para estudiar, primero Psicología y luego Filología, iba ya persiguiendo las huellas de Unamuno en la ciudad. Y mi primer trabajo fue en la Casa Museo Unamuno. Trabajaba en el inventario y catalogación de los documentos que tenía, lo que me dio una imagen de Unamuno mucho más cercana y un conocimiento más íntimo.

Al conocerle tanto, ¿resulta difícil tomar distancia?

Lo trato con mucha familiaridad, con mucho desparpajo, con un respeto enorme, pero de tú a tú, desde la admiración, pero sin dejarme intimidar por el personaje, que es un poco el problema que a veces hay en este tipo de grandes personajes. En muchas ocasiones, o los tratas superficialmente o te intimidan tanto que estás cohibido. En mi caso, lo muestro como yo creo que era en la vida cotidiana, con sus hijos, con la familia, en clase, escribiendo… y la emoción también es importante.

De hecho en esta novela lo presenta muy humano.

Probablemente porque es mucho más emotiva, con más tensión y conflicto que la otra. Hay que meterse dentro del personaje.

Y lo hace con dos tramas...

Esta novela es la que he escrito quizá en menos tiempo, porque los personajes sí que los llevaba en la cabeza. Sin embargo, es la más compleja de las que he escrito porque hay dos intrigas, dos líneas temporales que se van entrecruzando. Cuando yo me planteé escribir esta novela, y llevaba casi 40 años queriendo escribir este libro sobre la muerte de Unamuno, tenía claro que Unamuno tenía que aparecer como protagonista y como sujeto en la novela y... ¡qué mejor cosa que aparezca investigando un caso en esos últimos meses de su vida! Juego con la idea de mostrar que el asesinato de Unamuno es muy singular, simbólicamente muy importante, y en realidad no es algo excepcional. Todo en los militares y en Franco obedece a un plan. En todo hay un patrón. Mucha gente se resiste todavía hoy, sobre todo en Salamanca, a aceptar que Unamuno pudiera morir asesinado.

De ahí el novelar su muerte.

Es el gran enigma. Una hispanista norteamericana, que en los años finales de los 50 vino a España a hacer una biografía sobre Unamuno, fue la primera que arrojó dudas y sospechas sobre su muerte. Nadie, y menos en España, había querido investigar sobre la muerte de Unamuno. Se daba por buena la versión oficial que construyen los militares y los falangistas porque les interesaba mostrar que Unamuno todavía, después de muerto, era uno de los suyos. Nunca se quiso investigar. Hasta que el cineasta Manuel Menchón se empezó a interesar por la muerte de Unamuno. Un tiempo después, nos presentan y decidimos escribir el libro de "La doble muerte de Unamuno", aunque yo ya había escrito un cuento en 2005 sobre la muerte de Unamuno a partir del testimonio de una mujer.

¿Hay que resolver ese enigma?

En el mundo ficticio yo ya lo he resuelto (risas) y en el mundo real estamos en ello. El año pasado en un máster que se daba en Psicología, que era análisis de la conducta criminal y al que me invitan a dar una charla sobre el caso Unamuno con alumnos de criminología con policías de todo el mundo, de manera online, empezamos a analizar el caso. Un poco como el caso Neruda, que tiene muchas similitudes. Y de ahí surge el proyecto de hacer un grupo al que se han sumado profesores de la Universidad del País Vasco. Hay ahora un momento de reivindicación y de hacerle justicia a Unamuno también en su tierra, en Bilbao. Y yo creo que a lo largo de este año podría haber alguna noticia al respecto.

¿Quizás daría para una nueva novela?

No. Yo creo que ya para mí, desde el punto de vista novelístico, el tema está agotado. Yo lo que quiero es completar esta serie de novelas que quiero hacer y que serían cinco momentos en la vida de Unamuno.

Tenemos el primer caso y el último con su muerte. Y los tres restantes, ¿a qué momentos corresponden?

El tercero sería durante la Primera Guerra Mundial. Aunque España no participa de la guerra porque era neutral, sí se vivió de manera muy intensa. Hubo una lucha ideológica muy fuerte en la que participó Unamuno. Era un anti-germanófilo y en Salamanca hubo mucho movimiento porque estaban las famosas minas de volframio. La cuarta sería el destierro en Fuerteventura, donde pasa unos meses muy interesantes y donde le pasan muchas cosas y él se identifica mucho con la isla. El quinto tendría lugar en la Revolución del 34, la Revolución de Asturias. Sabemos que él estuvo y se quedó impresionado con lo que vio. Incluso visitó un pueblo asturiano en el que todo eran viudas y para él fue impactante y también fue importante ese año porque falleció su mujer.

¿Será esa la siguiente entrega dedicada a Miguel de Unamuno?

No lo sé, la verdad, no lo sé porque voy a alternar estas novelas de Unamuno con otro tipo de novelas. Hay que separarse un poquito de Miguel de Unamuno (risas). Ahora estoy con un proyecto sobre otro escritor, Francisco González Ledesma, muy conocido porque durante el franquismo escribía novelas de kiosco. Va a ser una historia sobre este personaje en la época en que era Silver Kane en la ciudad de Barcelona en los años 60, que es interesantísima, y luego también aparece el mundo de la literatura popular, que tan importante fue en aquel momento y que leía muchísima gente, puesto que junto a sus novelas estaban las de Corin Tellado, que también las publicaba Bruguera. Igual que le he hecho un homenaje a Rojas y otro a Unamuno, también haré otro a este escritor que tan relevante me parece.

Salamanca, Barcelona... ¿alguno de sus proyectos literarios lo situará en Zamora?

Sí, tengo un borrador completo de una novela en Zamora. Me muevo en mi territorio de historia y novela negra. Por delante tengo ampliarlo y matizarlo. Todas las cosas tienen su momento y muchas veces son las historias las que tiran de uno y hasta que no lo escribes, no descansas.

¿Tomará como personajes a Agustín García Calvo o a Claudio Rodríguez?

Eso vendrá en otra novela sobre el final del franquismo y la transición en Zamora. Es un viaje a mi memoria en el que incluso yo voy a aparecer también. Es una novela sobre mi memoria de aquellos años. Serán los 60 y 70 y saldrán Claudio, García Calvo y... muchas más cosas. Y, sobre todo, la ciudad. Para mí la ciudad es muy importante. La ciudad tiene que ser la protagonista de esa novela. Hay novelas complicadas que para escribir ya tienes que tener un bagaje y con esta de Unamuno ya he publicado 14 novelas y tres libros de cuentos.

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