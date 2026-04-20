Los expertos optan por "España rural viva", no "vaciada"

El Foro Rural Sustentable 2026 ha celebrado su jornada central en Orense, , reuniendo a más de 100 entidades, empresas y profesionales, entre ellos el politólogo zamorano Manel Mostaza, con un objetivo común: convertir la reflexión sobre el medio rural en prioridades concretas y propuestas accionables, con agentes responsables identificados y vocación de implementación.

La cuarta edición del Foro, organizada por la Fundación Galicia Sustentable y con el impulso de Corporación Hijos de Rivera, Abanca y Gadis consolida un modelo de trabajo orientado a la acción, en el que el análisis se traduce en decisiones con impacto real.

El Foro trató de identificar qué medidas deben activarse, cómo hacerlas viables y qué alianzas son necesarias para su desarrollo, con el fin de construir un relato sólido y positivo del rural apoyado en datos, evidencias y experiencias concretas, y no solo en percepciones o enfoques problematizadores.

Servicios públicos

La adaptación de los servicios públicos a territorios de baja densidad, el acceso a vivienda y tierra, el papel de la tecnología en la competitividad, el relevo generacional y la consolidación de empresas con capacidad de sostener empleo y comunidad son algunos de los aspectos analizados.

Manuel Campo Vidal dijo en su ponencia que "debemos ser positivos y abandonar términos como la España vacía o la España vaciada. Tenemos que hablar de la España rural viva y elaborar soluciones inteligentes, como el apoyo a emprendedores, generar soluciones para la vivienda y reducir drásticamente la burocracia. El objetivo es acabar con el peligroso desequilibrio territorial que tenemos: el 85% de la población vive en el 16% del territorio".

Las mesas coincidieron en la necesidad de adaptar políticas y modelos al contexto específico del medio rural. En el ámbito de los servicios públicos, se defendió que garantizar derechos efectivos no pasa por replicar el modelo urbano, sino por diseñar soluciones ajustadas a la dispersión y la baja densidad.

En vivienda y ordenación del territorio, se señaló el acceso a vivienda y a la tierra como uno de los principales cuellos de botella para la fijación de población y el desarrollo de actividad.

En este sentido varios ponentes han coincidido en la necesidad de que las medidas que se tomen desde las instituciones tengan en cuenta a los habitantes delmundo rural. "Se han puesto en marcha ayudas europeas a las que las localidades que realmente las necesitan no pueden acceder por falta de infraestructura para cumplimentar las solicitudes", ha señalado Carmen Mota. Por su parte, Esteban Caja ha puesto de manifiesto “la necesidad de que empresas privadas, instituciones públicas y entidades rurales se sienten para poner en común una visión real del rural y de sus necesidades en el ámbito de la vivienda".

El Foro contó también con la participación de perfiles como el politólogo Manuel Mostaza, que aportó una lectura estratégica del contexto, y del escritor y comunicador Emilio del Río, que ofreció una reflexión sobre el papel histórico y actual del rural en la configuración del territorio.