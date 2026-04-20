Detenido en Zamora por agredir a un médico de urgencias

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón de 36 años como presunto autor de un delito de atentado, tras amenazar y agredir físicamente al médico que le atendía en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha.

Los hechos se desencadenaron a primera hora de la noche, cuando el paciente, que había acudido para recibir asistencia médica, comenzó a mostrar una actitud agresiva y amenazante hacia el médico que le asistía. El individuo pasó de los insultos a las amenazas graves, llegando a acometer físicamente, de manera sorpresiva al profesional sanitario, quien tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y por el personal de seguridad privada hasta la llegada de las dotaciones policiales.

En el momento de la agresión, este paciente se encontraba acompañado de un familiar, que lejos de intentar calmar la situación, también mostraba una actitud hostil y amenazante hacia el personal sanitario y en especial hacia el médico, al que gritaba de manera agresiva frases intimidatorias.

Una vez recibió la asistencia médica que le había llevado al Servicio de Urgencias, los agentes policiales procedieron a su detención y traslado a la Comisaría de Policía para tramitar las oportunas diligencias policiales.

Agredir a un médico, delito de atentado

La Policía Nacional recuerda que, desde la reforma del Código Penal, el personal sanitario tiene la consideración de autoridad. Por tanto, agredir a un médico u otro profesional sanitario en el ejercicio de sus funciones no se considera una simple infracción, sino un delito de atentado, que puede acarrear además de la detención ser condenado a penas de prisión, multas elevadas y antecedentes penales que pueden afectar a la vida civil del agresor.

Esta detención se incluye en las acciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dio lugar a la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario. La Policía Nacional mantiene una vigilancia activa y una comunicación fluida con los hospitales, centros médicos y colegios profesionales para garantizar que los profesionales sanitarios puedan trabajar en un entorno seguro.

El objetivo es claro, "tolerancia cero" ante cualquier forma de violencia, ya sea física o verbal, en el ámbito sanitario, "La salud de todos depende del respeto a quienes nos cuidan. Agredir a un profesional sanitario es agredir a la sociedad en su conjunto."

La Policía Nacional recomienda a los profesionales sanitarios el uso de la App AlertCops, aplicación, que permite enviar una señal de alerta geolocalizada directamente a la Policía en caso de emergencia.