Daniel Ramos (Paliativos) en Zamora: "O empezamos como sociedad a cuidarnos de otra forma o vamos a sufrir mucho"

"O empezamos a cuidarnos de otra forma o vamos a tener muchos problemas o mucho sufrimiento". Lo dice Daniel Ramos Pollo, autor de la guía ilustrada "Vivir hasta el final" sobre cuidados paliativos que se presenta este martes (19.00 horas) en la Biblioteca Pública de Zamora, dirigida tanto para profesionales como para el público en general. Estará acompañado por la coautora de la obra, Mónica Lalanda y la doctora María Jesús Vega.

La obra, explica el doctor, trata sobre los términos que están relacionados con los cuidados al final de la vida, con los cuidados paliativos. "Tratamos de dar consejos a los pacientes y familiares y cuidadores que pueden estar en esta situación, también aclarar consejos para los profesionales de la sanidad, porque en algunas ocasiones hay confusión. Pero se trata de una guía hecha con la intención de que tanto profesionales como no profesionales de la medicina puedan entender un poquito mejor y reflexionen sobre los cuidados que tienen que recibir, por una parte, y los cuidados que tienen que dar desde la medicina los sanitarios por otra".

Mónica Lalanda se ha encargado de las ilustraciones, una de las innovaciones de la obra. "Lo que hemos intentado es con las ilustraciones que todo lo que es la teoría, el marco teórico pueda llegar muy fácilmente a la comprensión del lector y le puede invitar también a una reflexión".

"Sobre todo es una guía de ayuda a la comprensión de lo que van los cuidados paliativos dentro de una parte de la medicina". Y aclarar conceptos erróneos: "Por un lado, los ciudadanos no saben muy bien de qué va esto de los cuidados paliativos porque durante muchos años se han asociado al uso de morfina o a la fase terminal agónica".

Pero "la atención a través de los cuidados paliativos es una atención integral donde se intenta mejorar la calidad de vida del enfermo, disminuir todo el sufrimiento posible del individuo en base a los valores, deseos y prioridades que él plantea y sobre todo a través de una valoración multidimensional por la parte física de síntomas, la parte emocional, la social, la espiritual, la existencial", indica Ramos. En definitiva, "hacemos una valoración integrada de la persona".

La guía aborda otros aspectos importantes, como "definir también las diferencias entre lo que es un documento de últimas voluntades, de la planificación anticipada de cuidados, por ejemplo, aclarar términos como qué es la sedación paliativa dentro de los cuidados paliativos y lo que es la prestación de ayuda a morir más conocida como eutanasia. Muchísimos datos y conceptos que están en el día a día muy mal usados. Por ejemplo, cuándo debe recibir uno unos cuidados diferentes llamados que se basen en la medicina paliativa y no dejarlo para el final cuando ya no tenemos tiempo y hay veces, o muchas veces, en que ya no podemos aliviar apenas nada".

Ideologías y creencias que no vienen al caso

Y es que los cuidados paliativos no consisten en ayudar a morir, sino ayudar vivir, aunque no se pueda curar la enfermedad. "Es dar la mejor calidad de vida a la persona que quiere, que tiene intención de seguir en el día a día viviendo y que desea sufrir lo menos posible. Pero desde la vida, desde el día a día, desde la persona, desde su entorno, desde su biografía, se trata de eso".

Las ideologías y creencias erróneas no ayudan precisamente al desarrollo de los cuidados paliativos. "Yo creo que estamos contaminando una parte de la medicina con unas ideologías y unos intereses personales y politizando mucho. Todos estos temas que dentro de la medicina, pues no son necesarios ni hacen falta, porque la medicina está inventada hace siglos. Todos los profesionales médicos nos levantamos para ayudar a los pacientes y sabemos hacer muy bien nuestro trabajo", señala el doctor. "No necesitamos ninguna ley para hacer medicina".

Los casos mediáticos ponen los aspectos del final de la vida en el primer foco de la actualidad, aunque no siempre para bien. "Yo creo que no aclaran, porque hoy en día no hay una valoración objetiva. Todo el mundo tiene razón, todo el mundo impone su pensamiento. A veces no hay una buena conversación, una buena reflexión donde se identifiquen los grises que hay entre posturas. Se va todo a lo radical y espacios para comprender, para reflexionar, pues son complicados. Entonces muchas veces todos estos datos o estos casos que salen, pues que está bien que salgan, que se conozcan las situaciones, pero hay que saber tratarlo".

En definitiva, la guía "Vivir hasta el final" está abierta a todo el mundo, desde profesionales a profanos en la materia. Porque se trata de reflexionar sobre el final de la vida. El final de cada uno, por el que al final vamos a pasar todos".

Como dice Daniel Ramos, "nacer y morir son las cosas seguras que tenemos como seres humanos. Y nos debían de preocupar, porque al final también el envejecimiento que tenemos, la soledad, la dispersión geográfica, la cronicidad, todo esto nos va a poner en un reto de que como sociedad o empezamos a cuidarnos de otra forma o vamos a tener muchos problemas o mucho sufrimiento".