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El Colegio de Médicos se solidariza con el galeno agredido en Zamora

Los doctores piden a las administraciones medidas firmes para mejorar la seguridad en los centros de trabajo

Presentación del Observatorio de Agresiones en el Colegio de Médicos, junto con los intelocutores policiales sanitarios.

Presentación del Observatorio de Agresiones en el Colegio de Médicos, junto con los intelocutores policiales sanitarios. / José Luis Fernández / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora expresa, en un comunicado, "su más firme condena y rotundo rechazo ante la grave agresión sufrida por un médico del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha, quien fue amenazado y agredido físicamente mientras desempeñaba su labor asistencial".

El Colegio recuerda el relato de los hechos facilitado por la Policía Nacional, según el cual los agentes procedieron a la detención de un varón de 36 años como presunto autor de un delito de atentado, tras los hechos ocurridos en la noche del sábado al domingo. Durante el incidente, el facultativo fue objeto de insultos, amenazas y una agresión física por parte del paciente, y tuvo que ser auxiliado por compañeros y personal de seguridad hasta la llegada de las fuerzas policiales.

El Colegio de Médicos de Zamora manifiesta su total apoyo y solidaridad con el médico agredido, así como con el conjunto de profesionales sanitarios que día a día desarrollan su labor en unas condiciones muchas veces difíciles y de alta presión asistencial.

Asimismo, esta corporación "se une a las muestras de apoyo expresadas por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), recordando que toda agresión a un profesional sanitario constituye una agresión a toda la sociedad y al sistema de salud".

El Colegio "exige a las administraciones competentes la adopción de medidas firmes y eficaces para prevenir y erradicar las agresiones a sanitarios, mejorar la seguridad en los centros de trabajo y garantizar que los profesionales puedan ejercer su labor con respeto y protección".

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El Colegio de Médicos de Zamora "reitera su compromiso de apoyar y asesorar legalmente a todos los colegiados que sufran cualquier tipo de agresión física o verbal en el ejercicio de su profesión, y hace un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que respete y valore la tarea fundamental que los médicos realizan al servicio de la salud pública".

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