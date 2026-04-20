La Catedral de Zamora cambiará su entrada y estrenará acceso a la cubierta en otoño

El ascensor que se construye en la torre de la Catedral para dar acceso a las cubiertas y que estas sean visitables por los turistas que acceden al templo mayor zamorano no estará listo hasta después del verano.

Las previsiones iniciales pretendían concluir el proyecto coincidiendo con la finalización del plazo para justificar los fondos europeos con los que se financia, que concluye en junio. Sin embargo, para esa fecha no estará todo el proyecto, aunque para entonces sí se habrá rematado la primera fase, financiada con ese dinero comunitario llegado a través del plan de sostenibilidad turística, según ha detallado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder. El edil ha admitido que ese ascensor que está llamado a convertirse en nuevo atractivo turístico de la ciudad no entrará en funcionamiento hasta el comienzo del otoño, a finales de septiembre o en el mes de octubre.

Strieder ha asegurado, pese a ello, que las obras avanzan "bastante bien" y ha justificado la demora porque se necesitan muchos permisos. Por el momento ya se ha realizado el foso del ascensor, fase en la que estuvo presente un arqueólogo para supervisar la obra y documentar los restos aparecidos. En la actualidad, se está a la espera de un permiso de Industria, necesario por las dimensiones especiales del ascensor, ajustadas al espacio disponible en el lugar de la seo en el que se levanta. Cuando se disponga de ese permiso se encargará la construcción del "caparazón" lo que es la estructura propia del ascensor.

En este primer semestre del año debe quedar terminada la estructura para moverse por la cubierta de la Catedral, la instalación eléctrica y la infraestructura necesaria en la torre por la construcción del ascensor. Para una segunda fase, a partir de junio, quedaría lo que son los accesos al elevador.

Está previsto que la entrada turística a la Catedral y la del ascensor sea a partir de otoño compartida y se realice a través de la llamada "casa del campanero", existente junto al templo mayor zamorano y los jardines de Baltasar Lobo.

Junto al proyecto del ascensor, el otro proyecto impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el Cabildo Catedralicio es el de la calle que se abrirá en la trasera de la Catedral, que conectará los jardines de Baltasar Lobo del Castillo con la zona de la Puerta del Obispo de la seo, a través de lo que eran las antiguas cocheras del Palacio episcopal. Ese proyecto se encuentra más avanzado y, según ha indicado Strieder, podría estar listo en las próximas semanas, a finales de este mes o principios de mayo.

Ambas actuaciones supondrán una nueva disculpa para que los turistas que han visitado los últimos meses la exposición de Las Edades del Hombre, que permanece abierta hasta el próximo 3 de mayo, se animen a visitar de nuevo la ciudad para ver las novedades que ofrecerá la Catedral y su entorno.