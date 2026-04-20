La Biblioteca Pública de Zamora acoge la primera fiesta de lectura silenciosa de la ciudad para atraer a jóvenes y adultos

La Biblioteca Pública de Zamora acoge la primera celebración de la Fiesta de la Lectura silenciosa, un encuentro para leer en silencio, en un ambiente acogedor e informal donde cada participante traerá su propio libro. Al final, se puede compartir alguna reflexión o recomendación de lectura.

La actividad, impulsada desde el centro sociocultural Peromato, vivirá su primera sesión el día 25 a las 11.00 horas tendrá una duración aproximada de una hora y media o dos horas y pretende "atraer a un público joven y adulto que busca nuevas formas de socialización cultural, dinamizar el uso de la biblioteca como espacio vivo y de encuentro; promover el bienestar personal a través de la lectura y la desconexión", indican en su web.

Las siguientes fechas serán el 30 de mayo a las 11.00 y el 17 de junio a las 19.00 horas.

Presentación

El centro alberga, hasta el lunes día 20, la muestra pictórnica que reúne a 24 artistas locales con la que la galería Espacio 36-Ángel Almeida celebra sus 30 años de existencia, y acoge también la presentación de una guía de cuidados paliativos escrita por Daniel Ramos y Mónica Lalanda el martes, día 21 de abril a las 19.00 horas, mientras que el miércoles 22 habrá un encuentro del club de lectura fácil de la Fundación Personas, a las 11.00 horas, el público familiar podrá disfrutar con "El aventulibro del profesor Ludus" a las 19.00 horas.

Narración oral

"Un amor de monstruo" es el título del cuentacuentos familiar para un máximo de 15 niños de entre 4 y 6 años, con inscripción, que tiene lugar el 24 a las 11.30 horas.

Ese mismo día tiene su espacio la narración oral con dos propuestas de Helena Cuesta. La narradora, a las 17.30 horas para público familiar con niños a partir de 14 años, ofrece "Cuentos de dragones de todo el mundo y dónde encontrarlos" y a las 19.00 horas la cita será para los jóvenes y adultos con "Gente del agua".

Además, como desde hace unos años, la Biblioteca impulsa una lectura virtual del Quijote.