Cultura
La Biblioteca Pública de Zamora acoge la primera fiesta de lectura silenciosa de la ciudad para atraer a jóvenes y adultos
El primer encuentro para leer en silencio el sábado día 25 de abril
La Biblioteca Pública de Zamora acoge la primera celebración de la Fiesta de la Lectura silenciosa, un encuentro para leer en silencio, en un ambiente acogedor e informal donde cada participante traerá su propio libro. Al final, se puede compartir alguna reflexión o recomendación de lectura.
La actividad, impulsada desde el centro sociocultural Peromato, vivirá su primera sesión el día 25 a las 11.00 horas tendrá una duración aproximada de una hora y media o dos horas y pretende "atraer a un público joven y adulto que busca nuevas formas de socialización cultural, dinamizar el uso de la biblioteca como espacio vivo y de encuentro; promover el bienestar personal a través de la lectura y la desconexión", indican en su web.
Las siguientes fechas serán el 30 de mayo a las 11.00 y el 17 de junio a las 19.00 horas.
Presentación
El centro alberga, hasta el lunes día 20, la muestra pictórnica que reúne a 24 artistas locales con la que la galería Espacio 36-Ángel Almeida celebra sus 30 años de existencia, y acoge también la presentación de una guía de cuidados paliativos escrita por Daniel Ramos y Mónica Lalanda el martes, día 21 de abril a las 19.00 horas, mientras que el miércoles 22 habrá un encuentro del club de lectura fácil de la Fundación Personas, a las 11.00 horas, el público familiar podrá disfrutar con "El aventulibro del profesor Ludus" a las 19.00 horas.
Narración oral
"Un amor de monstruo" es el título del cuentacuentos familiar para un máximo de 15 niños de entre 4 y 6 años, con inscripción, que tiene lugar el 24 a las 11.30 horas.
Ese mismo día tiene su espacio la narración oral con dos propuestas de Helena Cuesta. La narradora, a las 17.30 horas para público familiar con niños a partir de 14 años, ofrece "Cuentos de dragones de todo el mundo y dónde encontrarlos" y a las 19.00 horas la cita será para los jóvenes y adultos con "Gente del agua".
Además, como desde hace unos años, la Biblioteca impulsa una lectura virtual del Quijote.
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