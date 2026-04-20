Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sube el agua en ZamoraDerrume en N-122 Villagodio: causas y nuevos cortesLeticia Rosino y la Ley del Menor: hablamos con su madreLa Catedral de Zamora: cambios en su accesoDeclaraciones de Carbonell, autor del gol del Zamora CF
instagramlinkedin

Música

La banda Drugos, de la nueva ola del rock, ofrecerá un concierto en Zamora para presentar su último álbum

La Cueva del Jazz de Zamora ofrecerá una variada programación con teatro de improvisación y actuaciones de grupos locales, del 23 al 25 de abril

La banda Drugos

La banda Drugos / CARON STUDIOS

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El grupo Drugos presenta su último disco en Zamora. La banda ofrecerá un concierto el viernes día 24 de abril a las 21.00 horas en la Cueva del Jazz, donde dará a conocer su último álbum “Haz ruido mientras puedas". 

Drugos es una banda de rock formada en Gijón y con base en Madrid, integrada por Jano (voz y guitarra), Luis (guitarra), Nacho (bajo) y Ale (batería). Enmarcados dentro de la nueva ola del rock, se han consolidado como una de las propuestas más frescas y enérgicas del panorama actual.

Las entradas, ya a la venta en Entradas.com y Entradium, tienen un precio anticipado de 15 euros y en taquilla, 18 euros.

Este concierto pertenece a los recitales que forman parte del circuito Red de Salas, coordinado por ACCES y con la colaboración con la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura.

Interpretación

La sala, además, vuelve a albergar una nueva sesión de “Improperios” teatro de la improvisación efectuada por Contra Tiempo Teatro.

En este espectáculo los actores llevan a cabo una serie de juegos teatrales donde puede pasar de todo.

La cita será el jueves, día 23 de abril a las 21.30 horas, con entradas anticipadas a 5 euros y 7 en taquilla.

Formaciones locales

Dentro del ciclo de grupos zamoranos, el sábado 25 de abril a las 12.30 horas, concierto matinal de Adrián y Eva, que harán con un recorrido por grandes éxitos del pop, el rock y las bandas sonoras más emblemáticas del cine, dentro del ciclo de conciertos matinales al aire libre que realizaremos en la terraza al aire libre de La Cueva del Jazz en Vivo.

Las entradas están a la venta de manera anticipada a 4 euros más gastos de gestión y en taquilla, 6 euros.

Además, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar un doble concierto con los zamoranos Sin Control y los leoneses Propicios Días.

La banda de Zamora Sin Control presenta su cuarto EP que lleva por título “Cambiemos la canción”.

En este concierto estarán acompañados por Propicios Días, banda de metal en crudo procedentes de León mezcla diferentes estilos del metal, desde deathgrind y thrash metal, fusionado con otros estilos como el hardcore. 

Noticias relacionadas y más

Los pases de manera anticipada cuestan 8 euros y en taquilla diez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva 'normalidad' de Azucena en su pueblo de Zamora tras salir de la jaula de Faraday
  2. DIRECTO | Zamora CF- Osasuna Promesas
  3. Susto en Villagodio: cae parte de la estructura de un puente de la A-66 sobre la N-122
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones de lino de color crema y bajo campana más baratos: muy cómodos y en muchas tallas
  5. El Viso de Bamba sigue sorprendiendo: El carbono 14 ayudará a precisar si estamos ante la Arbucala asediada por Aníbal
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  7. GALERÍA | Cae parte de la estructura de un puente sobre la N-122 en Villagodio
  8. Teo Nieto, el cura más ajetreado de España que conquista a los alistanos

La banda Drugos, de la nueva ola del rock, ofrecerá un concierto en Zamora para presentar su último álbum

La banda Drugos, de la nueva ola del rock, ofrecerá un concierto en Zamora para presentar su último álbum

Antigüedades, coleccionismo y vintage: Zamora acoge una feria con piezas desde un euro y horario ininterrumpido en Ifeza

Antigüedades, coleccionismo y vintage: Zamora acoge una feria con piezas desde un euro y horario ininterrumpido en Ifeza

La Plaza Mayor de Zamora se convierte el sábado en una gran pista de baile

La espinita clavada de Víctor de Aldama: la semilla del fútbol que el Zamora CF implantó en el empresario

La espinita clavada de Víctor de Aldama: la semilla del fútbol que el Zamora CF implantó en el empresario

La oxidación, causa probable de la caída de un pretil en la N-122 en Villagodio: 6.000 kilos cada bloque de hormigón derrumbado

La oxidación, causa probable de la caída de un pretil en la N-122 en Villagodio: 6.000 kilos cada bloque de hormigón derrumbado

El Teatro Ramos Carrión de Zamora ofrece esta semana monólogo y magia para todos los públicos

El Teatro Ramos Carrión de Zamora ofrece esta semana monólogo y magia para todos los públicos

El agua subirá en Zamora un 10%, en torno a 9 euros al año en un recibo medio

El agua subirá en Zamora un 10%, en torno a 9 euros al año en un recibo medio

Inteligencia artifical, brecha territorial o turno de oficio, las temáticas que abordarán los abogados de toda Castilla y León en Zamora

Inteligencia artifical, brecha territorial o turno de oficio, las temáticas que abordarán los abogados de toda Castilla y León en Zamora
Tracking Pixel Contents