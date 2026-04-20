La banda Drugos, de la nueva ola del rock, ofrecerá un concierto en Zamora para presentar su último álbum

El grupo Drugos presenta su último disco en Zamora. La banda ofrecerá un concierto el viernes día 24 de abril a las 21.00 horas en la Cueva del Jazz, donde dará a conocer su último álbum “Haz ruido mientras puedas".

Drugos es una banda de rock formada en Gijón y con base en Madrid, integrada por Jano (voz y guitarra), Luis (guitarra), Nacho (bajo) y Ale (batería). Enmarcados dentro de la nueva ola del rock, se han consolidado como una de las propuestas más frescas y enérgicas del panorama actual.

Las entradas, ya a la venta en Entradas.com y Entradium, tienen un precio anticipado de 15 euros y en taquilla, 18 euros.

Este concierto pertenece a los recitales que forman parte del circuito Red de Salas, coordinado por ACCES y con la colaboración con la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura.

Interpretación

La sala, además, vuelve a albergar una nueva sesión de “Improperios” teatro de la improvisación efectuada por Contra Tiempo Teatro.

En este espectáculo los actores llevan a cabo una serie de juegos teatrales donde puede pasar de todo.

La cita será el jueves, día 23 de abril a las 21.30 horas, con entradas anticipadas a 5 euros y 7 en taquilla.

Formaciones locales

Dentro del ciclo de grupos zamoranos, el sábado 25 de abril a las 12.30 horas, concierto matinal de Adrián y Eva, que harán con un recorrido por grandes éxitos del pop, el rock y las bandas sonoras más emblemáticas del cine, dentro del ciclo de conciertos matinales al aire libre que realizaremos en la terraza al aire libre de La Cueva del Jazz en Vivo.

Las entradas están a la venta de manera anticipada a 4 euros más gastos de gestión y en taquilla, 6 euros.

Además, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar un doble concierto con los zamoranos Sin Control y los leoneses Propicios Días.

La banda de Zamora Sin Control presenta su cuarto EP que lleva por título “Cambiemos la canción”.

En este concierto estarán acompañados por Propicios Días, banda de metal en crudo procedentes de León mezcla diferentes estilos del metal, desde deathgrind y thrash metal, fusionado con otros estilos como el hardcore.

Los pases de manera anticipada cuestan 8 euros y en taquilla diez.