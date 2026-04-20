Antigüedades, coleccionismo y vintage: Zamora acoge una feria con piezas desde un euro y horario ininterrumpido en Ifeza

Un total de 34 profesionales participarán en la primera feria de antigüedades, coleccionismo y vintage que tendrá lugar en Ifeza el 25 y 26 de abril de 10.30 a 20.30 horas, de manera ininterrumpida, con entrada gratuita.

En el pabellón de cristal se distribuirán los anticuarios procedentes de Castilla y León, entre ellos varios de Zamora, Salamanca y Valladolid, Comunidad Valenciana, País Vasco o Galicia, que exhibirán un amplio abanico de productos, “desde antigüedades de alto nivel, a simples documentos o cosas sencillas que nos llevan a los recuerdos de nuestra infancia o elementos militares de la época de la Guerra Civil o incluso pinturas” comentó el lunes en la presentación de la actividad el presidente de la Asociación de Coleccionismo El Desván, Francisco Blanco, quien aludió a que, tiempo atrás, Zamora contó con una feria similar y existe gran tradición de anticuarios.

Añoranza y vintage

Francisco Blanco subrayó que “ofrecemos un amplio atractivo y a la gente puede encontrar muchísimas cosas, no solo la gente que le gusta el coleccionismo o las antigüedades, sino cualquier persona que se pase pueda encontrar algo que le llame la atención”, ya que “muchas veces la gente compra por la añoranza de decir ¡Esto yo lo vi en casa de mis abuelos!” indicó al tiempo que citó las antiguas enciclopedias que “la gente joven no ha conocido” pero sí tuvieron referencias de ellas por sus progenitores o abuelos.

Actualmente, los artículos estrellas son “todo aquello vintage” sentenció. Entre ellos brillan los “vinilos de grupos de los años 60, de los años 70, si están en precio razonable” o bien los “libros escolares” y la publicidad “ahora mismo es muy atractiva porque se valora más un cartel de una marca conocida de hace 30 años que un mueble importante de hace 200 años”.

En cuanto a los precios son muy variados, ya que hay desde productos a un euro “como cajas de cerillas o calendarios de bolsillo de 1950”.

Cartel de la actividad. / Cedida

El público que asiste habitualmente a estas citas es muy diverso. Desde especialistas que van a buscar cosas muy concretas, coleccionistas que buscan un producto muy determinado a quienes van a curiosear o los interioristas que buscan productos para las casas que decoran

Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Diputación de Zamora, diputado de Desarrollo Económico y presidente de Ifeza, Emilio Fernández Martínez, remarcó el amplio horario de la nueva feria, que no cierra a la hora de comer, y animó “a todo el mundo” a acudir porque “pueden ver algo que les guste y lo compren”.