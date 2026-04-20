El agua subirá en Zamora un 10%, en torno a 9 euros al año en un recibo medio

El recibo del agua subirá en Zamora un 10% a partir de 2027, cuando se adjudique el servicio de abastecimiento y depuración de aguas conjuntamente a una misma empresa, en lugar de las dos que lo llevan a cabo ahora mismo con contratos caducados. Según los cálculos del alcalde, Francisco Guarido y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, la subida supondrá en torno a 9 euros al año para un recibo medio.

El recibo del agua lleva sin tocarse desde 2015, mientras en ese tiempo el coste de la vida ha subido un 30%, argumentó Guarido. Los consumos más habituales, hasta 20 metros cúbicos pasarán de pagar cada dos meses 0.75 euros por metro cúbico en lugar de los 0.67 actuales, es decir, ocho céntimos más. Y la cuota pasará de 2.68 a 2.98 euros, 30 céntimos más.

El alcalde anunció también que se va a rebajar el coste del agua industrial, que actualmente paga mucho, para equipararlo con la comercial, aunque este cambio afecta a relativamente pocos usuarios.

Guarido explicó, además, que esta subida va vinculada a una inversión importante, de unos 20 millones de euros, para desarrollar nueve proyectos de mejora del abastecimiento y saneamiento del Ciclo del Agua, entre otros la renovación, gratis para los vecinos, de los 42.360 contadores que hay en la ciudad.

Proyectos de mejora

La nueva concesión, que se espera que esté lista en mayo de 2027 para un periodo de 20 años, estará obligada a ejecutar nueve proyectos de mejora y pagar un canon de como mínimo 670.000 euros, todo ello financiado con los recibos del agua que paguen los usuarios.

Los nueve proyectos y su valoración irán a comisión y al próximo Pleno para su aprobación.

El primer proyecto sería la sustitución de las bombas de captación de Zamora por 150.000 euros. "Son proyectos que, al final, renuevan instalaciones absolutamente necesarias en un tema tan sensible como es el tema del agua", señaló Guarido.

El segundo proyecto es la mejora de la ETAP (estación de tratamiento de agua potable), situada en Vista Alegre, en la que se invertirán 1.600.000 euros. "Aquí siempre hay que renovar cosas. El agua es un tema muy controlado y siempre hay que renovar muchas cosas en la instalación que nos potabiliza el agua", señaló el alcalde.

El tercero sería renovación del depósito de agua, del alto de La Hiniesta en la salida norte de Zamora. "Este depósito que lleva funcionando más de 50 años que está en la zona norte de Zamora, como sabéis, está en Cardenal Cisneros, donde se está haciendo el parque de bomberos. Ahí está el depósito de agua. Tiene fugas, normales después de 50 años. La cantidad de 2.400.000 euros es más que suficiente para arreglar ese depósito", señaló el primer edil.

El siguiente proyecto sería mejora en la red de abastecimiento, cambio de tuberías, 2.500.000 euros. El siguiente sería mejoras en la red de saneamiento, teniendo en cuenta que es un contrato donde va a haber la unión del abastecimiento y del saneamiento, 1.500.000 euros. El sexto sería mejora de la red de saneamiento en el municipio, en el tema de aliviaderos, 700.000 euros.

El siguiente sería mejoras en la EDAR, la estación donde se depura el agua, situada en la carretera de Almaraz. Se va a unir tanto la potabilización como la depuración, 1.700.000 euros.

La actualización del parque de contadores es otra de las iniciativas. Guarido indicó que "todos los contadores ahora mismo tienen que tener telelectura. Tiene que ser un sistema digitalizado, de tal manera que una central sepa en cada momento lo que está consumiendo cada usuario. Es una imposición de la normativa, tanto europea como española, que de momento estamos incumpliendo en el Ayuntamiento porque son todos, evidentemente, viejos". Se van a cambiar todos por valor de 4.200.000 euros, aunque al usuario le saldrá gratis, tanto este cambio como el que se produzca tras doce años de servicio

Y el último proyecto sería la renovación de los equipos en el municipio de Zamora, 1.100.000 euros.

En total, todos esos proyectos suman 15 millones de euros de ejecución material que unido a lo que llevan todos los contratos, gastos generales, beneficio industrial, etc., suman los 20 millones de euros que he dicho al principio. Lo bueno de estas concesiones es que la inversión se hace en los primeros años, doce de los 15 millones.

Inversiones necesarias

El alcalde defendió la necesidad de estas inversiones. "Las pérdidas de agua que tiene Zamora en su red no llegan al 25%. Estamos en el estándar normal para capitales de provincia en cuanto a pérdidas de agua en la red. Tened en cuenta que hay muchos pueblos de Zamora cuyas pérdidas de agua llegan incluso al 80% en la red".

Este 24,5% de pérdidas se situaría en la media española. De los 233 kilómetros de tuberías la prioridad es renovar las de fibrocemento, ya que quedan aún unos 30 kilómetros en servicio con este material, "el resto están actualizadas". Hay aún tuberías en servicio de principios del siglo XX.

Otro asunto que se abordará en el nuevo contrato es el mantenimiento de las actuales bonificaciones que se aplican a determinados colectivos, como jubilados, familias numerosas o parados, ya que "están prohibidas en una memoria de costes, están prohibidas por ley". Por tanto, no puede haber una ordenanza municipal que las imponga, pero sí puede ofrecerlas la propia empresa concesionaria si introduce esta mejora en el contrato. Algo factible, puesto que estas medidas tienen un coste de 20.000 euros en un contrato de ocho millones anuales y que permitiría mantener las bonificaciones.