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Acto religioso en recuerdo de Rivera de las Heras

La misa tendrá lugar el 25 de abril, coincidiendo con los dos meses de su fallecimiento, a las 19.30 horas

José Ángel Rivera de las Heras junto a uno de los crucificados que ha estudiado.

José Ángel Rivera de las Heras junto a uno de los crucificados que ha estudiado. / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis ha anunciado a través de sus redes sociales la celebración de una eucaristía en recuerdo del sacerdote José Ángel Rivera de las Heras.

La misa tendrá lugar en la iglesia de San Frontis el sábado 25 de abril a las 19.30 horas, cuando se cumplen dos meses de su fallecimiento de manera repentina.

La hermandad señala que el acto “busca reunir a la comunidad en un ambiente de respeto y homenaje”.

Vinculación

José Ángel Rivera de las Heras estuvo fuertemente unido a la cofradía, primero como vecino de San Frontis y posteriormente como sacerdote del templo y capellán de la cofradía. Muy devoto del Nazareno de San Frontis, investigó sobre la imagen, estudios que dio a conocer, y colaboró con Vía Crucis cuando fue requerido.

Noticias relacionadas y más

Una de sus últimas aportaciones correspondió a la recuperación del canto popular de "Las cruces", en las voces del Coro Sacro Jerónimo Aguado, que se formalizó en la grabación de un disco.

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