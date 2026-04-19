Zamora, Soria y Ávila, las provincias donde menos se usa el autobús gratuito

Soria, Ávila y Zamora son, por este orden, las provincias con menos usuarios de la tarjeta Buscyl, que permite viajar gratis en autobús. Los datos de la Consejería de Movilidad, publicados cuando se acaban de superar los diez millones de usuarios en toda la comunidad, evidencian que además de la medida de éxito, la Junta debe complementar aún otro déficit del transporte de viajeros por carretera: la escasez de oferta para determinados trayectos, sobre todo rurales.

Solo así se explican las diferencias de usuarios entre provincias. De los diez millones de viajeros solo las provincias de Valladolid y Salamanca acaparan seis de cada diez. Soria es la única que no llega a los 60.000 usuarios mientras Ávila y Zamora, con 122.576 y 126.436 no llegan, entre ambas, a alcanzar a la cuarta por la cola, Burgos, que supera los 283.000.

Reparto de los 10.072.879 viajes con la tarjeta Buscyl por provincias Ávila : 122.576

: 122.576 Burgos : 283.228

: 283.228 León : 1.790.556

: 1.790.556 Palencia : 314.127

: 314.127 Salamanca : 3.291.797

: 3.291.797 Segovia : 641.538

: 641.538 Soria : 67.062

: 67.062 Valladolid : 3.435.559

: 3.435.559 Zamora: 126.436

La Junta de Castilla y León, señala una nota oficial, ha superado los 10 millones de viajes gratuitos (10.072.879) a través de Buscyl, un dato que evidencia el papel del transporte autonómico como servicio público estructural para garantizar la movilidad diaria y la respuesta positiva de los ciudadanos desde su puesta en marcha.

Este crecimiento sostenido refleja la utilidad del modelo y su buena gestión, con una adaptación continua de la oferta a la demanda, especialmente en las líneas con mayor utilización.

El incremento de viajeros ha ido acompañado de una gestión flexible, con refuerzos en las rutas más demandadas y una mejora progresiva del servicio, lo que constata un modelo que funciona, se adapta y responde, situando al transporte público como una alternativa real en Castilla y León.

El sistema cuenta ya con más de 719.000 tarjetas activas, un dato que muestra su rápida implantación y permite dimensionar el alcance real del servicio, con una base amplia de usuarios que respalda el crecimiento sostenido del número de viajes.

La Consejería de Movilidad considera que el sistema se ha convertido en una herramienta clave para: reforzar la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades, generar ahorro directo para las familias e impulsar el uso del transporte público.

La Junta continúa avanzando en la modernización del sistema, integrando la digitalización y la mejora de la experiencia de usuario en un modelo de movilidad pública más accesible, eficiente y sostenible.