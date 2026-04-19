Zamora, protagonista este 23 de abril en Villalar

La localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, epicentro de la celebración del Día de Castilla y León, conmemorará el próximo jueves 23 de abril su primer medio siglo de vida con una jornada marcada de nuevo por la reivindicación y la lucha, en este caso por la paz, la convivencia y la democracia, pero también por la fiesta, ya que habrá una treintena de actuaciones de música y danza.

El tiempo, además, acompañará a los asistentes, pues se espera que luzca el sol y se superen los 30 grados, en una fiesta que tendrá, también protagonismo zamorano con, por ejemplo, la flauta y el tamboril de Luis Antonio Pedraza, los bailes de Los Alfares, de Pereruela o el arte mural de Gela Ramos.

Los actos con motivo del Día de la Comunidad comenzarán este año el martes 21 de abril con la entrega de los Premios Castilla y León en el transcurso de una gala que tendrá lugar, a las 12.00 horas, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, entre los que destacan Tomás Sánchez Santiago (Letras) y el Ayuntamiento de Benavente (Tauromaquia). Al día siguiente, se ha programado una serie de 12 conciertos en las capitales y municipios más poblados de la comunidad, a la que seguirán otras actividades deportivas el día 23. En Zamora el día 22, turno de Leire Martínez (22.00 horas) y el telonero local Adrián Lorenzo (21.00 horas), en la Plaza Mayor y el 23 carrera y marcha popular a partir de las 11.00 horas en La Marina (con camiseta y bolsa gratis para los inscritos).

Campa de Villalar

En paralelo, un año más y ya van 50, tendrá lugar una nueva jornada festiva en Villalar, localidad donde se rememoran los ideales que defendieron los capitanes comuneros y la batalla que los derrotó aquel 23 de abril de 1521. Este año se han previsto hasta 33 actuaciones en seis escenarios diferentes, con varios platos fuertes como serán la lectura del tradicional manifiesto, pero también la entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional y el Canto de Esperanza que interpretará una multitud en la campa.

Así, la jornada comenzará la tarde del 22 de abril en la villa comunera con las actuaciones, en el escenario principal de la campa, de Andrea Garcy, Maref, Grama Agropunk, El Meiser y Los Mejías. A continuación tomará el relevo la fiesta ochentera del DJ Fernandisco y Jorge Sánchez. Precisamente, algunos anticipan su llegada a Villalar para pasar esta noche en el pueblo acampados antes de que comience el día grande, en el que se esperan hasta 20.000 personas, para lo que la Guardia Civil ha dispuesto un operativo de 310 agentes.

El 23 de abril se iniciará con la entrega de los primeros Premios de la Música Folk y Tradicional a Luis Antonio Pedraza de Castro, el Grupo Tahona y la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda, acto que tendrá lugar en la Casa de Cultura y que contará con la asistencia del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, entre otras autoridades. A partir de las 12.30 horas actuarán en este espacio El Naaán Trío; a las 17.00 horas, Rubén Ruiz y a las 18.30 horas, El Archiperrero.

Igualmente, el monolito a los comuneros de la plaza de España de Villalar será un año más el lugar donde los partidos políticos y otros colectivos rendirán tributo a los líderes de la revuelta, con la colocación de sus coronas de flores y la proclamación de sus reivindicaciones y consignas. Así lo harán tanto el PSOE de Castilla y León, como Izquierda Unida o el Partido Castellano-Tierra Comunera, aunque también tienen protagonismo los sindicatos de clase.

Una de las novedades de este año es la instalación de una escultura de bronce conmemorativa de las cinco décadas transcurridas desde la primera celebración del primer Villalar y que estará situada entre el centro de atención de Protección Civil y la entrada a la campa, donde se mantendrá de manera permanente.

Danza y escenarios

A las 10.45 horas se abrirá el escenario dedicado a la danza en la zona de las eras de Villalar, con las actuaciones de Castiella (Cabezón de Pisuerga, Valladolid), Centro Leonés (Valladolid), Entre Ríos (Arévalo, Ávila), Los Alfares (Pereruela, Zamora), La Ermita (Laguna de Duero, Valladolid), La Aldaba (Villamuriel de Cerrato, Palencia), Tresbolillo (Villamayor, Salamanca), Alquería (Aranda de Duero, Burgos) y Zagalejo (Valladolid). También se podrá ver, en directo, la realización de un mural de pintura hiperrealista de la artista zamorana Gela Ramos.

Desde el escenario de la campa, Pepe Colas y los Punkifolkis comenzarán a amenizar la mañana, seguidos a las 11.30 horas por Atraque Barraque, a las 12.00 horas por Divertimento Folk y a las 12.30 horas por Carlos Soto. La lectura del manifiesto suscrito por 15 sindicatos, partidos de izquierda, colectivos y el Ayuntamiento de Villalar, correrá a cargo de la actriz María San Miguel a las 13.00 horas.

Tras la exhibición de Free Folk, llegará uno de los momentos más emocionantes, pues unos 250 artistas y el público entonarán el conocido como himno de Villalar, el Canto de Esperanza de Nuevo Mester de Juglaría. Tras ello llegará el momento de la comida antes de que la fiesta continúe durante la tarde con Guille Jové, la Ronda Segoviana, Andaraje, El Nido, Delameseta, Dulzaro, Luis Antonio Pedraza y de Castrora Herz y la Quadrilla, que cerrará la jornada.