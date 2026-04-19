Zamora se convierte en el templo de la guitarra con la primera edición del Alteisa Guitar Show

La primera edición del Alteisa Guitar Show ha convertido a Zamora en el templo de la guitarra.

En el Teatro Ramos Carrión, que colgó el no hay entradas, se han llevado a cabo clases magistrales por parte de los músicos más reconocidos del panorama internacional de distintos estilos musicales.

El primero en romper el hielo fue el canadiense Nick Johnston quien, ante un liceo prácticamente lleno, explicó cómo trabaja y también respondió a varias preguntas que le formularon los presentes, alguna de ellas muy técnica.

"El público que acude es muy especializado, ha venido de toda España y me consta que también de Portugal" señaló el coordinador del evento, Carlos Carpio Martín.

El canadiense Nick Johnston en su clase magistral. | J. L. FERNÁNDEZ

Y mientras que unos seguían con gran atención la masterclass, que a lo largo de la jornada colgaron el no hay entradas al ser llevadas a cabo por profesionales de primera fila como Chris Buck, una de las figuras más destacadas del blues rock británico, o Kiko Loureiro, exintegrante de Angra y Megadeth y ganador de un premio Grammy con la banda estadounidense, la amplia sala de exposiciones del liceo acogía la muestra de más de 300 guitarras de diferentes estilos y precios, con instrumentos de hasta 5.00 euros y otros elementos más asequibles, como pedales por varios cientos de euros, o púas, más económicas.

Público

"Es una oportunidad única de ver y poder probar estos instrumentos y, sobre todo, de escuchar a los mejores guitarristas de este momento. Si hacen más ediciones... ¡no sé a quiénes van a traer!" decía un músico zamorano, mientras que otro analizaba una guitarra que quería adquirir. "El precio resulta muy interesante porque están más baratas" comentaba ante de completar la transacción.

Algunos de los instrumentos exhibidos. | J. L. FERNÁNDEZ

"Todos los guitarristas somos muy frikis. Todos queremos un pedal, queremos una guitarra, pero ahora no tenemos acceso a probarlo porque las tiendas de música están desapareciendo. Además, las marcas confían en nosotros (Alteisa), nos aportan artistas, les ponemos un stand, ponemos el material y disponemos de todo para que la gente pueda ver y pueda comprar" describió Carlos Carpio gran conocer del mudo de la música al ser integrante de varias bandas.

Algunos de los productos presentes en el evento Alteisa Guitar Show. / José Luis Fernández / LZA

Marcas

Entre las marcas presentes en Zamora estaba la japonesa Ibanez que fabrica guitarras míticas. El gerente en Europa de la firma, Motoaki Kashiuchi, presente en la feria, remarcó que "este evento es muy bueno y es una gran oportunidad para probar la guitarra y para los consumidores", mientras que Mauro Antonazzi comentó que presentan las novedades de 2026, entre las que figura "las guitarras alfa, estas con diapasón de abanico, 7 cuerdas y 8 cuerdas. Son muy dedicadas al mundo del metal moderno, del metal técnico".

Asistentes a la feria Alteisa Guitar Show. / José Luis Fernández / LZA

Segunda edición, confirmada

La organización, dado la excelente respuesta tanto de las empresas como del público, confirmó una segunda edición del Alteisa Guitar Show.

"Esto no ha nacido para un solo año, se prevé que sea como Alteisa Drumfest (centrado en el universo de las baterías y que el mes pasado ha celebrado su décima edición). Año tras año el Drumfest nos ha posicionado muy fuertes en el ámbito de la percusión y ha ubicado a Zamora en el mapa y en el ámbito de la guitarra no hay un evento similar en España", apuntan fuentes de Alteisa.