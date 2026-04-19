La tarjeta Buscyl en Zamora: ¿Sabes cuántos viajes gratis han recorrido los usuarios por la provincia?

Más de 126.000. Esta es la cifra de viajes que los usuarios de la tarjeta Buscyl han recorrido por las carreteras de la provincia desde su puesta en marcha de manera progresiva en 2025: para los menores de 15 años se inició el 1 de julio, mientras que la gratuidad generalizada en rutas metropolitanas e interurbanas de la Junta comenzó el 1 de septiembre de 2025.

La Junta de Castilla y León ha superado los 10 millones de viajes gratuitos a través de Buscyl, un dato que evidencia el papel del transporte autonómico como servicio público estructural para garantizar la movilidad diaria y la respuesta positiva de los ciudadanos desde su puesta en marcha. Este crecimiento sostenido refleja la utilidad del modelo con una adaptación continua de la oferta a la demanda, especialmente en las líneas con mayor utilización.

DATOS PROVINCIA A PROVINCIA Por provincias, el número de viajes (10.072.879) se distribuye de la siguiente manera: Ávila: 122.576

Burgos: 283.228

León: 1.790.556

Palencia: 314.127

Salamanca: 3.291.797

Segovia: 641.538

Soria: 67.062

Valladolid: 3.435.559

Zamora: 126.436

El sistema cuenta ya con más de 719.000 tarjetas activas en Castilla y León, un dato que muestra su rápida implantación y permite dimensionar el alcance real del servicio, con una base amplia de usuarios que respalda el crecimiento sostenido del número de viajes. El sistema se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades, generar ahorro directo para las familias e impulsar el uso del transporte público.

La Junta continúa avanzando en la modernización del sistema, integrando la digitalización y la mejora de la experiencia de usuario en un modelo de movilidad pública más accesible, eficiente y sostenible.

Adiós a la tarjeta de Buscyl para los menores de 15 años

¿Tienen tus hijos la tarjeta Buscyl para menores de 15 años? Si es así, esta información te va a interesar porque dejará de estar operativa a partir del 30 de abril de 2026. Pero, tranquilo, podrán seguir disfrutando de viajes sin coste como hasta el momento. Eso sí, para ello tendréis que realizar un nuevo trámite para que pasen a tener la misma tarjeta Buscyl que el resto de usuarios de la prestación sin caducidad.

En este sentido, la Junta de Castilla y León envía durante estos días mails a los usuarios para advertir con cierta antelación sobre la caducidad del carnet y los pasos a seguir para convertirse en un usuario general.

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Para cumplimentar la solicitud, que puede hacerse vía telemática, serán necesarios estos documentos: DNI/NIE/Pasaporte del Padre/Madre/Tutor

DNI/NIE/Pasaporte del menor. En el caso de no disponer el menor de DNI, se adjuntará el libro de familia o certificado de nacimiento.

Para otros descuentos, como familia numerosa, su correspondiente documentación acreditativa.

Si realiza la solicitud a través del enlace web, en el proceso se comprobará automáticamente el empadronamiento del menor en Castilla y León.

Si no desea realizar la solicitud vía web, también puede hacerla de forma presencial a través del Registro, para lo cual es recomendable aportar el certificado de empadronamiento para agilizar la tramitación de su solicitud. En el caso de optar por la solicitud presencial, le informamos que el tiempo de emisión de la tarjeta será superior, al no ser automática la comprobación del empadronamiento.

Para que los menores de 15 años empadronados en Castilla y León puedan seguir utilizando el servicio de forma gratuita, la Junta ha creado un apartado específico para solicitar la Tarjeta Buscyl General, que es válida con las mismas condiciones para estos usuarios sin la caducidad asociada a la Tarjeta Buscyl<15 Años.