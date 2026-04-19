Susto en Villagodio: cae parte de la estructura de un puente de la A-66 sobre la N-122
Se ha procedido a cortar el tráfico de la A-66 para retirar los petriles caídos en la N-122 y poder reabrir el tráfico lo antes posible
V. C.
Un desprendimiento de parte de la estructura de un puente de la A-66 sobre la N-122 a la altura de Villagodio ha provocado que la carretera haya quedado cortada en ambos sentidos. Los hechos han tenido lugar sobre las 14.00 horas y varios vehículos se han visto afectados al no poder circular por ese paso inferior como consecuencia de los elementos que han caído sobre la calzada.
Desde la Unidad de Carreteras informan de que algún vehículo, probablemente un camión, ha golpeado el pretil de la estructura y ha provocado su caída sobre la N-122. La Guardia Civil y los Bomberos ya están actuando en la zona, se ha procedido a cortar el tráfico de la A-66 para retirar los pretil caídos y poder reabrir la carretera lo antes posible.
El tramo cortado se encuentra a la altura del pk 454 en el termino municipal de Zamora, mientras que el puente de la autovía A-66 está en el pk 277,70. En un primer lugar, técnicos de mantenimiento desviaron el tráfico hacia el barrio de Villagodio, cortando el carril izquierdo a su paso por el puente afectado, pero tras analizar la infraestructura se decidió cortar ambos carriles de la plataforma, desviando el tráfico por la vía lateral.
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